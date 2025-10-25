پاری سن ژرمن با درخشش اشرف حکیمی، سه امتیاز دیگر کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برست و پاری سن ژرمن در چارچوب بازی‌های هفته نهم لیگ یک فرانسه به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با نتیجه ۳-۰ به سود پاریسی‌ها به پایان رسید.

اشرف حکیمی در این بازی بریس کرد تا ستاره اصلی در این پیروزی باشد. در دقیقه ۵۹ پنالتی به سود برست اعلام شد، اما دل کاستیو، بازیکن این تیم به هنگام زدن ضربه لیز خورد تا توپ به اوت برود. دزیره دوئه در دقیقه ۹۶ هم گل سوم پاریس را به ثمر رساند.

شاگردان انریکه با این برد ۲۰ امتیازی شدند و موقتا بالاتر از مارسی به صدر جدول لیگ یک رسیدند. برست هم با ۹ امتیاز دوازدهم است.