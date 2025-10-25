ناپولی موفق شد در جدالی حساس با نتیجه سه بر یک اینتر را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهم‌ترین بازی از هفته هشتم رقابت‌های سری آ ایتالیا، ناپولی در ورزشگاه دیگو مارادونای شهر ناپل با نتیجه ۳-۱ مهمانش اینتر را شکست داد.

بعد از شکست سنگین ۶-۲ در مصاف با آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا، شاگردان کونته مصمم بودند دوباره غرور خود را بازیابند و در برابر تیم قدرتمند اینتر نمایشی قابل توجه ارائه دهند. این بازی با تلفیقی از هیجان، موقعیت‌های پرشمار و تنش‌های تاکتیکی، توجه همگان را به خود جلب کرد و در نهایت ناپولی با نمایش منسجم و گل‌های دی‌بروینه (پنالتی)، مک تامینی و انگیسا به برتری ۳ بر یک رسید. تک گل نراتزوری را هم هاکان چاهانغلو از روی نقطه پنالتی زد.

ناپولی با این برد با ۱۸ امتیاز رده اول جدول را به خود اختصاص داد و اینتر با ۱۵ امتیاز رده سوم جدول را حفظ کرد.

در سایر دیدار‌های امشب سری آ، مصف پارما و کومو با تساوی بدون گل به پایان رسید و اودینزه ۳-۲ لچه را از پیش رو برداشت.