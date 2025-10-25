شیاطین سرخ پس از ماه‌ها انتظار برای تجربه ۲ برد پیاپی لیگ برتری، حالا سومین چراغ را هم روشن کردند تا هواداران به آینده تیم آموریم امیدوار شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد در اولدترافورد میزبان برایتون بود که با نتیجه ۴-۲ به پیروزی رسید تا به سومین برد پیاپی اش دست یابد و نشان دهد از بحران طولانی در حال فاصله گرفتن است.

 ماتئوس کونیا بالاخره برای منچستریونایتد گلزنی کرد تا نشان بدهد یکی از بهترین خرید‌های تابستانی شیاطین سرخ بوده است. در دقیقه ۲۴ بازی مقابل برایتون، اولدترافورد شاهد نخستین گل رسمی این مهاجم برزیلی برای شیاطین سرخ بود. حمله‌ای ترکیبی و زیبا از میانه زمین آغاز شد؛ پاس بلند و چیپ ششکو به محوطه جریمه ابتدا توسط مدافعان برایتون با ضربه سر دفع شد، اما برونو فرناندز توپ را با سینه کنترل کرد و بلافاصله برای کاسمیرو روی زمین خواباند. هافبک باتجربه برزیلی با نگاهی سریع، حرکت هم‌وطنش در سمت چپ را دید و توپ را برای او فرستاد.  کونیا با یک کنترل نرم مسیر شوتش را باز کرد و سپس با ضربه‌ای فنی و زمینی از حدود ۲۰ متری، توپ را با پای راست به گوشه دروازه فرستاد؛ توپ از دست وربروخن گذشت و آرام به تور بوسه زد.

در دقیقه ۳۴ کاسمیرو از مرکز زمین تصمیم به شوتزنی گرفت که ضربهٔ او پس از برخورد به عیاری و تغییر مسیری بزرگ، وارد دروازهٔ برایتون شد و گل دوم به ثمر رسید.

امبومبو ستاره کامرونی منچستریونایتد که این روز‌ها کاملا آماده است، دو گل دیگر این تیم را در دقایق ۶۱ و ۹۷ به ثمر رساند. دنی ولبک و کاستولاس در دقایق ۷۴ و ۹۲ هم گل‌های مرغان دریایی را زدند.

شاگردان روبن آموریم با این برد ۱۶ امتیازی شدند و موقتا به رتبه چهارم جدول رسیدند.   برایتون هم با ۱۲ امتیاز دوازدهم است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
آخرین اخبار
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون/ آموریم با سومین برد پیاپی شیاطین را مدعی کرد + فیلم
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
بهرامی و حاجیوند به فینال صعود کردند
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
والیبال ساحلی پسران از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند
محمدرضا گلزار از سرپرستی تیم ملی پدل استعفا کرد
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
تاجرنیا: احیای بازی اصیل ایرانی هدف ماست
پایان کار تیم ملی MMA ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
صعود خلیلی و محمدنژاد به نیمه‌نهایی کشتی آزاد امیدهای جهان/ شکست والی‌زاده و یوسفی مقابل حریفان آمریکایی
انگیزه بالای ملی پوشان بسکتبال سه نفره برای حضور در فینال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سرمربی تیم ملی MMA بانوان: نتیجه ۷ ماه تمرین مان را گرفتیم + فیلم
بسکتبال چین تایپه از قدرت‌های بزرگ آسیاست + فیلم
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
چین تایپه هم حریف دختران بسکتبالیست ایرانی نشد
اوسمار در هفته جاری وارد تهران خواهد شد
با اعتراض حریف تاجیکی مدال طلای ایلیا واحدی گرفته شد!
محمدجواد گریان برنز گرفت + فیلم
تکواندوی قهرمانی جهان/ حاجی‌موسایی با شکست قهرمان جهان به فینال رسید