باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد در اولدترافورد میزبان برایتون بود که با نتیجه ۴-۲ به پیروزی رسید تا به سومین برد پیاپی اش دست یابد و نشان دهد از بحران طولانی در حال فاصله گرفتن است.

ماتئوس کونیا بالاخره برای منچستریونایتد گلزنی کرد تا نشان بدهد یکی از بهترین خرید‌های تابستانی شیاطین سرخ بوده است. در دقیقه ۲۴ بازی مقابل برایتون، اولدترافورد شاهد نخستین گل رسمی این مهاجم برزیلی برای شیاطین سرخ بود. حمله‌ای ترکیبی و زیبا از میانه زمین آغاز شد؛ پاس بلند و چیپ ششکو به محوطه جریمه ابتدا توسط مدافعان برایتون با ضربه سر دفع شد، اما برونو فرناندز توپ را با سینه کنترل کرد و بلافاصله برای کاسمیرو روی زمین خواباند. هافبک باتجربه برزیلی با نگاهی سریع، حرکت هم‌وطنش در سمت چپ را دید و توپ را برای او فرستاد. کونیا با یک کنترل نرم مسیر شوتش را باز کرد و سپس با ضربه‌ای فنی و زمینی از حدود ۲۰ متری، توپ را با پای راست به گوشه دروازه فرستاد؛ توپ از دست وربروخن گذشت و آرام به تور بوسه زد.

در دقیقه ۳۴ کاسمیرو از مرکز زمین تصمیم به شوتزنی گرفت که ضربهٔ او پس از برخورد به عیاری و تغییر مسیری بزرگ، وارد دروازهٔ برایتون شد و گل دوم به ثمر رسید.

امبومبو ستاره کامرونی منچستریونایتد که این روز‌ها کاملا آماده است، دو گل دیگر این تیم را در دقایق ۶۱ و ۹۷ به ثمر رساند. دنی ولبک و کاستولاس در دقایق ۷۴ و ۹۲ هم گل‌های مرغان دریایی را زدند.

شاگردان روبن آموریم با این برد ۱۶ امتیازی شدند و موقتا به رتبه چهارم جدول رسیدند. برایتون هم با ۱۲ امتیاز دوازدهم است.