بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0642\u0635\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0637\u0628\u0644 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n