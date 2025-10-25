رئیس پلیس راه خوزستان از تشدید برخورد با عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان خودرو‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راه خوزستان با تاکید بر نقش کمربند ایمنی در پیشگیری از شدت صدمات و آسیب های وارده به سرنشینان در حوادث رانندگی از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهایی که سرنشینان آنها از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند تا پایان هفته جاری خبر داد.

او افزود: اقدامات فرهنگی چند سال گذشته به منظور نهادینه شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو موفقیت آمیز بوده لکن تصور و ذهنیتی اشتباه در بین بسیاری از افراد وجود دارد که حساسیت بستن کمربند برای سرنشینان عقب کمتر است و در حوادث رانندگی این افراد کمتر آسیب می بینند در حالی که آمار و تحلیل حوادث فوتی و جرحی در حوادث واژگونی نشان می دهد، سرنشینان عقب آسیب پذیرترین افراد در زمان واژگونی خودرو هستند.

رئیس پلیس راه خوزستان در پایان از کلیه شهروندان خواست تا ضمن بستن کمربند ایمنی، دیگران را به بستن این ابزار کلیدی ترغیب نمایند.

