باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس کل دادگستری استان نقش مردم، ریش‌سفیدان و معتمدین را در کاهش اختلافات و تحقق عدالت اجتماعی حیاتی دانست.

رئیس کل دادگستری استان در نشست عمومی با مردم و مسئولان سیستان، با قدردانی از همراهی مردم و حمایت آنان از خدمات قضایی، گفت:

«با دادگاه و پاسگاه و حبس همه‌چیز حل نمی‌شود؛ بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و نزاع‌ها با حضور معتمدین و بزرگان، پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، قابل حل است.»

حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد با اشاره به لزوم تشدید نظارت‌ها و تقویت آموزش کارکنان قضایی، تأکید کرد:

«حل ریشه‌ای اختلافات بدون مشارکت مردم ممکن نیست. تجربه نشان داده هر جا بزرگان و ریش‌سفیدان ورود کرده‌اند، بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و اختلافات محلی با صلح و سازش پایان یافته است.»

وی با اشاره به نقش دشمنان در ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت افزود:

«حمله به برخی نهاد‌ها در استان، تلاشی برای تضعیف وحدت و اعتماد عمومی بود که با هوشیاری مردم، علما و مسئولان خنثی شد.»

رئیس کل دادگستری استان ضمن تأکید بر حفظ حرمت معتمدین گفت:

«لازم است سازوکار مشخصی برای ورود و همکاری ریش‌سفیدان با مراجع قضایی طراحی شود تا از معطلی و بی‌احترامی به آنان جلوگیری گردد. حفظ کرامت و شأن اجتماعی این افراد در فرآیند مشارکت مردمی ضروری است.»

حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد همچنین با انتقاد از برداشت نادرست برخی از مفهوم «خانه سازش» تصریح کرد:

«مهم‌تر از ساختار فیزیکی، آموزش و سازمان‌دهی گروه‌های سازش مردمی است تا بتوانند به‌صورت واقعی در کاهش پرونده‌ها نقش‌آفرینی کنند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم منطقه سیستان از جمله بیکاری، وضعیت مرزها، سوخت و بازارچه‌های مرزی، خواستار مدیریت منسجم و همکاری استانداری و نهاد‌های اجرایی برای رفع این چالش‌ها شد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر برخورد قاطع با جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه و سلاح‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: «احکام سنگینی برای برخی مجرمان صادر شده و روند بررسی آن در دیوان عالی کشور در حال پیگیری است.»

در پایان، وی خواستار تشکیل کارگروه‌های محلی برای پیگیری موضوعات امنیتی، انتظامی و فرهنگی با محوریت فرمانداران و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها شد و اظهار امیدواری کرد: «با همکاری نهادها، بزرگان محلی و مردم، تمرکز استان از مسائل قضایی و امنیتی به مسائل توسعه‌ای همچون اشتغال، آب و عمران معطوف شود.»

منبع روابط عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان.