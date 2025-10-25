باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد سبحانی سفیر پیشین ایران در ونزوئلا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا اظهار کرد: بعید می‌دانم که تهدیدهای آمریکا به جنگ گسترده‌ای میان دو کشور بینجامد. ترامپ به دنبال این است که جو داخلی ونزوئلا را متشنج کند و از طریق خائنان به نتیجه برسد، ممکن است آمریکا بخواهد نقطه زنی کند اما جنگ گسترده بعید به نظر می‌رسد.

سبحانی ادامه داد: ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت جهان را دارد و آمریکایی‌ها به دنبال این منابع هستند، ترامپ همچنین می‌خواهد جلوی خرید نفت چین را از این کشور بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر جنگی در ونزوئلا صورت بگیرد جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، آمریکا اکنون روی مردم این کشور حساب کرده اما آن‌قدر فعالیت اپوزیسیون در ونزوئلا ضعیف است که مردم دولت کنونی را ترجیح می‌دهند از طرفی بسیاری از اپوزیسیون‌ها اصلاً از حمله نظامی آمریکا حمایت نمی‌کنند.

سبحانی افزود: آمریکایی‌ها یک دستکش مخملی به اسم دموکراسی داشتند که اکنون آن را کنار گذاشته‌اند، ترامپ مدعی است که می‌خواهد جنگ‌ را پایان دهد اما خود آغازکننده جنگ است، به عنوان مثال ادعا می‌کند که جنگ میان ایران و اسرائیل را او خاتمه داده در صورتی که خود حمله کننده بود. قدرت نرم آمریکا افول پیدا کرده است و حرکات جنگ طلبانه آنها از روی ضعف است.

او تاکید کرد: آمریکا تحمل جنگ طولانی را ندارد، چین و روسیه هم دوست دارند که آمریکا وارد باتلاق جنگ با ونزوئلا شود به همین دلیل است که دو ماه است که تهدید می‌کند اما اقدامی انجام نمی‌دهند چرا که می‌ترسند گرفتار شوند. امروز اوضاع در جهان به نفع آمریکا نیست، به عنوان مثال امروز چین شریک اول اقتصادی آلمان به عنوان ابرقدرت اقتصادی اروپا است.

سبحانی افزود: چین شریک تجاری اول کشورهای آمریکای جنوبی است و ترامپ سعی دارد این قضیه را بر هم بزند، آمریکا می‌خواهد هژمونی خود را برقرار کند و مجدداً بخش جنوبی این قاره را به حیات خلوت خود تبدیل کند.

در ادامه حجت الله سلطانی سفیر پیشین ایران در ونزوئلا افزود: صف‌آرایی ترامپ در دریای کارائیب مربوط به ونزوئلا نیست و او قصد دارد پیامی را به جهان مخابره کند و جهان چند قطبی را به خیال خود متوقف کند.

سلطانی متذکر شد: ترامپ می‌خواهد بگوید که آمریکای کنونی با آمریکای گذشته فرق دارد و دنیا باید از این کشور حساب ببرد، ترامپ می‌خواهد با استقرار خود در کارائیب برزیل را کنترل کند، زیرا از آن نقاط دسترسی به خاورمیانه نیز ساده‌تر خواهد بود.

سلطانی بیان کرد: اولین باری نیست که آمریکا دروغی می‌سازد و سعی می‌کند آن را به عنوان حقیقت به مردم جهان القا کند، آمارها نشان می‌دهد که در مسئله مواد مخدر یکی از مقصرها آمریکا است. همچنین باید اشاره کرد که کلمبیا که متحد ایالات متحده است بیشترین تولید مواد مخدر را دارد.

سفیر پیشین کشورمان در ونزوئلا متذکر شد: بهانه آمریکا در مورد مواد مخدر کاملاً بیهوده است. ونزوئلا در ۲۵ سال گذشته خار چشم آمریکا بوده است .

وی افزود: ونزوئلا سلطه آمریکا را در منطقه به چالش کشیده است، چاوز به مردم کشورش هویت بخشید و به آنها آموخت که به عنوان یک شهروند حق دارند حق خود را مطالبه کنند.

سلطانی گفت: گزینه مطلوب ترامپ این است که بتواند نیکولاس مادورو را ترور و یا حذف کند، همچنین می‌خواهد در بین نیروهای دولتی اختلاف ایجاد کند و مردم را نیز علیه دولت این کشور به شورش بیندازد اما ایده‌های ترامپ تاکنون عملیاتی نشده است.

او بیان کرد: معتقدم که ترامپ بالاخره ضربه‌ای به ونزوئلا می‌زند، اما ممکن است حملات محدود باشد و احتمال جنگ گسترده پایین است.

سلطانی بیان کرد: در حال حاضر آمریکایی‌ها روی شکاف در نیروهای مسلح ونزوئلا و شاید حذف فیزیکی رئیس جمهور این کشور حساب کرده‌اند، اما آنچه که مسلم است این است که بیشتر مردم در ونزوئلا و حتی اپوزیسیون طرفدار تمامیت کشورشان هستند.