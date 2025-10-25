فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری ۴ نفر از عاملان بی‌نظمی و نزاع در یکی از کوچه‌های خیابان منتظری این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سرهنگ بهروز لامعی فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۲ بازار مبنی بر اینکه تعدادی از اوباش فرزندشان را در یکی از کوچه‌های خیابان منتظری مورد ضرب و جرح قرار داده و وی را به شدت مصدوم کرده‌اند، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود:با حضور ماموران پلیس در محل و انجام اقدامات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته محل مشخص شد ۴ نفر از اوباش فردی را در تاریکی شب و به تنهایی به دام انداخته و با استفاده از سلاح سرد و چوب و چماق مورد ضرب وجرح قرار داده و او را به شدت مجروح کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه بلافاصله پرونده متهمان به منظور شناسایی و دستگیری در اختیار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفته تصریح کرد:پس از انجام هماهنگی‌های قضائی هر ۴ متهم شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ لامعی علت و انگیزه این اوباش را اختلاف شخصی با شاکی اعلام کرده و با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، برخورد پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را قاطع و پشیمان کننده خواند و افزود: متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

برچسب ها: دستگیری عاملان ، درگیری و نزاع
خبرهای مرتبط
از ۱۰ فقره سرقت در پرونده سارقان طلا فروشی تا دستگیری عاملان سنگ پرانی به کامیون‌های عبوری
از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در شال تا توقیف وانت نیسان حامل چوب قاچاق
دستگیری عاملان کشتار اسب در قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در استان راه‌اندازی شود
ارائه خدمات رایگان به ۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت در قزوین
دستگیری عاملان درگیری و نزاع در خیابان منتظری قزوین
آخرین اخبار
دستگیری عاملان درگیری و نزاع در خیابان منتظری قزوین
ارائه خدمات رایگان به ۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت در قزوین
دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در استان راه‌اندازی شود