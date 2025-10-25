باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سرهنگ بهروز لامعی فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۲ بازار مبنی بر اینکه تعدادی از اوباش فرزندشان را در یکی از کوچه‌های خیابان منتظری مورد ضرب و جرح قرار داده و وی را به شدت مصدوم کرده‌اند، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود:با حضور ماموران پلیس در محل و انجام اقدامات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته محل مشخص شد ۴ نفر از اوباش فردی را در تاریکی شب و به تنهایی به دام انداخته و با استفاده از سلاح سرد و چوب و چماق مورد ضرب وجرح قرار داده و او را به شدت مجروح کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه بلافاصله پرونده متهمان به منظور شناسایی و دستگیری در اختیار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفته تصریح کرد:پس از انجام هماهنگی‌های قضائی هر ۴ متهم شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ لامعی علت و انگیزه این اوباش را اختلاف شخصی با شاکی اعلام کرده و با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، برخورد پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را قاطع و پشیمان کننده خواند و افزود: متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.