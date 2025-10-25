روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2\u06f8 \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0686\u06cc\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\u00a0\n