روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

شکارچی پهپاد هرمس ۹۰۰ از چگونگی شکار این پرنده می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شکارچی ایرانی یکی از پیشرفته ترین پهپادهای دنیا را شکار کرد، خبری که از ۱۲۸ روز قبل در جهان پیچید. در این ویدئو گفتگو با این شکارچی را مشاهده می‌کنید. 

