دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627\u060c \u0627\u0631\u0627\u0630\u0644 \u0648 \u0627\u0648\u0628\u0627\u0634\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0633\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n