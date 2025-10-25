باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

اراذل و اوباش محله خزانه در جنوب تهران دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس امنیت عمومی فراجا، اراذل و اوباشی را که آرامش اهالی یکی از محله های جنوب تهران را سلب کرده بودند، دستگیر کرد.

مطالب مرتبط
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
young journalists club

دستگیری ۵ گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
young journalists club

عاملان چاقوکشی در رامسر دستگیر شدند

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
young journalists club

لحظه دستگیری اراذل و اوباش مسلح در نوشهر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم
۱۳۰۸

سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم
۹۵۲

ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
ادامه نقض آتش بس در غزه + فیلم
۷۷۹

ادامه نقض آتش بس در غزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
اسرائیل چگونه کرانه باختری را می‌بلعد؟ + فیلم
۶۶۰

اسرائیل چگونه کرانه باختری را می‌بلعد؟ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی + فیلم
۵۵۷

چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.