باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای ورزشهای زمستانی ایران، نام علی صحرایی برای علاقهمندان هاکی روی یخ آشناست. او داور بینالمللی این رشته است و در کنار تیم ملی ایران، بهعنوان مدیر تجهیزات، تجربه حضور در رقابتهای جهانی و بینالمللی متعددی را دارد. صحرایی اکنون سوپروایزر پیست یخ ایرانمال و رئیس کمیته مسابقات انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی است؛ فردی که پشت صحنه هر مسابقه رسمی، مسئولیت نظم، ایمنی و اجرای دقیق استانداردها را بر عهده دارد.
با او درباره جزئیات برگزاری یک مسابقه رسمی هاکی روی یخ، چالشها و الزاماتش گفتوگو کردیم.
برگزاری مسابقه از مدتها قبل آغاز میشود. معمولاً حدود ۲ ماه پیش از تاریخ برگزاری، کارها کلید میخورد. باید همه مجوزها و قراردادهای همکاری نهایی شوند، پزشک مسابقه مشخص شود، تجهیزات ایمنی بررسی شود و هماهنگی لازم برای رزرو سانس مربوطه در پیست انجام گیرد. همچنین وضعیت نور، سیستم صوت و تیم امداد باید از همان ابتدا مشخص و تثبیت شود. هر نقصی در این بخش، در روز مسابقه دردسرساز خواهد شد.
از حدود ۱۴ تا ۷ روز مانده به شروع رقابت، وارد فاز اجرایی میشویم. جلسات هماهنگی با نهادهای دخیل از جمله اورژانس، آتشنشانی و تیم امنیت برگزار میشود. تست ارتباطات، صدور کارتهای دسترسی، هماهنگی داوران و ثبت نهایی لیست بازیکنان انجام میگیرد. در این مقطع باید مطمئن شویم تمام مسیرهای ورود و خروج، رنگ لباس تیمها و تجهیزات داوری بدون ابهام هستند.
از ساعات ابتدایی روز بازی، تیم اجرایی در محل حاضر است. کیفیت و دمای یخ بررسی میشود، دستگاه زامبونی آمادهبهکار است، بوردها و تورها چک میشوند و نور سالن در بهترین حالت ممکن قرار می گیرد و سیستم برق اضطراری و تهویه تست میشوند، داوران تجهیزات خود را تحویل میگیرند و پیش از ورود تماشاگران، بازبینی نهایی ایمنی انجام میشود. هدف این است که هیچ اتفاق غیرمنتظرهای در جریان مسابقه رخ ندهد.
سلامت ورزشکاران خط قرمز ما هست. شیوه نامههای ضربه مغزی بهصورت کامل اجرا میشود. باید پزشک مسابقه، آمبولانس، دستگاه AED و اتاق امداد در محل حاضر باشند. بازیکنی که مشکوک به ضربه مغزی باشد، بدون تأیید پزشک به بازی برنمیگردد. همه این موارد قبل از شروع بازی تمرین و بررسی میشود تا آمادگی کامل وجود داشته باشد.
داوری طبق استانداردهای IIHF انجام میشود. ناظر ارشد داوری یا Referee-in-Chief همیشه در سالن حضور دارد. پیش از مسابقه، تمامی سیستمها از جمله اسکوربرد، بوق و فرمهای داوری بررسی میشوند.
تیم رسانهای از چند روز قبل وارد عمل میشود. کابلکشی، جانمایی دوربینها، تست نور و صدا و آمادهسازی Mix Zone برای مصاحبه بازیکنان از جمله اقدامات ضروری است. بلافاصله پس از پایان مسابقه، آمار رسمی منتشر میشود و گزارشهای فنی و رسانهای ثبت میشود. همچنین هماهنگی لازم با نادو برای کنترل دوپینگ نیز بخشی از فرآیند پایانی است.
بلافاصله پس از بازی، جمعبندی آغاز میشود. گزارش فنی، گزارش ایمنی، مستندات پزشکی و داوری تکمیل میشود. اگر مصدومی وجود داشته باشد، تمام جزییات مربوط به اجرای شیوه نامهها ثبت میشود. گزارش نهایی مسابقه شامل فرمهای فنی و EAP (برنامه اقدام اضطراری) به فدراسیون ارسال میشود. تنها زمانی که تمام این مستندات آماده و بررسی شدند، میتوان گفت مسابقه واقعاً به پایان رسیده است.
بدون شک هماهنگی و کار گروهی. همه اعضای تیم از جمله داوران و پزشکان تا نیروهای رسانه و داوطلبان که باید با هم هماهنگ باشند. مسابقه منظم فقط با رعایت استاندارد فنی برگزار نمیشود؛ بلکه با توجه به جزئیات، نظم، مسئولیتپذیری و احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا میکند.