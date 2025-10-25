جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران در بازرسی از خودرو‌هامقدار ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و عملیات دستگیری سوداگران مرگ کماکان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار " علیرضا دلیری" گفت:در پی رصد و اخبار واصله مبنی بر حمل و جابه جایی مواد مخدر توسط ۲ دستگاه سواری پژو در محور‌های مواصلاتی شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر؛ پیگیری موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

 وی افزود:مأموران پلیس این شهرستان‌ها با اقدامات فنی و عملیاتی موفق به شناسایی خودرو‌های مذکور شده که جهت بررسی بیشتر به خودرو‌ها دستور ایست صادر شد که رانندگان بدون توجه به دستور پلیس بر سرعت خود افزوده و در نهایت با به جا گذاشتن خودرو‌ها از محل متواری شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد:ماموران در بازرسی از خودرو‌های به جا مانده مقدار ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و عملیات دستگیری سوداگران مرگ کماکان ادامه دارد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، موادمخدر
خبرهای مرتبط
درگیری پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و هلاکت یک قاچاقچی در خاش
کشف ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان ایرانشهر
کشف بیش از نیم تن تریاک در مرزهای بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
آخرین اخبار
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی
سواحل مَکُران؛ گنج پنهان گردشگری و توسعه پایدار در جنوب شرق ایران