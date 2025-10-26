باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیر قمیشی، تهیه‌کننده برنامه «قندپهلو» با اعلام این خبر که پیش تولید فصل دوازدهم «قند پهلو» برای نوروز ۱۴۰۵ آغاز شده، گفت: احتمال دارد در دهه ولایت هم ۲۰ قسمت از این برنامه را برای پخش در نظر بگیریم.

قمیشی ادامه داد: از آنجایی که جنایات نخست‌وزیرِ رژیمِ منحوسِ صهیونیستی بیش از یکسال و بعد از ۷ اکتبر شروع شد، بحث هجو این موجود پلید مطرح شد. از طرفی، آیتم «ایران من» اضافه شد، که ما در این آیتم برای وطن شعر می‌گفتیم. عشق به وطن از ویژگی‌های مومن است؛ فرقی نمی‌کند قبل از جنگ ۱۲ روزه یا بعد از آن باشد. ما بخشی را به ستایش فرهنگ، سنت و دیدنی‌های هر استان اختصاص دادیم. از قضا پخش «قندپهلو» به بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مصادف شد و اینگونه برداشت شد که ما برنامه را قبل جنگ ضبط کردیم.

تهیه‌کننده برنامه «قندپهلو» در پاسخ به این سوال که بنظر شما شرکت‌کنندگان از بین بخش‌های «ایران من» و «نتانیاهیست» از عهده کدام بخش برآمدند؟ توضیح داد: بالاخره این بخش‌ها بخش‌های جدیدی بود و شاعران توانستند در بخش‌های جدید خود را در معرض نمایش بگذارند. با توجه به کینه‌ای که شاعران از نتانیاهو داشتند، از ته دل هجو کردند و بیشتر در بخش «نتانیاهیست» درخشیدند.

گفتنی است در مرحله پایانی فصل یازدهم این مسابقه، پنج گروه چهارنفره در چهار مرحله با هم رقابت کردند، که یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ آبان آخرین قسمت از رقابت شرکت‌کنندگان در مرحله نهایی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.