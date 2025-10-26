باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییر و تحولات در کادر فنی سرخپوشان اظهار کرد: بعد از اینکه تیم پرسپولیس برابر ذوب آهن به برتری رسید یکسری اتفاقات رخ داد. من نمیدانم اعضای هیئت مدیره با چه استناد و مدارکی توانستند با اوسمار به توفق برسند و شاید یک بند و تبصرهای در قرارداد این مربی گذاشتند و ۲ بازی به هاشمیان فرصت دادند تا این بازیها بگذرد و ببینند به چه صورت اوسمار را معرفی کنند.
او افزود: اگر از نظر منطق فوتبال حساب کنیم، با توجه به اینکه تراکتور ۵ گل به گل گهر زد، شکل کار تغییر کرده است. اگر واقعا قرار است هاشمیان برود و مدیران پرسپولیس هم با اوسمار به توافق رسیدند، به نظرم الان باید تغییرات صورت بگیرد، چون هر چه به نیم فصل نزدیک شویم سلب مسئولیت سرمربی جدید بیشتر میشود و این انتظار از هوادار به وجود میآید که شما سرمربی خارجی هم آوردید پس چرا نتیجه گیری صورت نمیگیرد.
شافعی درباره اینکه اوسمار در هفته جاری به تهران میآید، گفت: به نظرم مدیران تصمیم خود برای تغییر کادر فنی را قطعی کنند و در صورتی که این موضوع به، اما و اگر کشیده شود، هم بازیکنان و هم هواداران آسیب میبینند. مدعیان قهرمانی دارند بازیهای خود را پیروز میشوند و تراکتور بازی خود را پیروز شده است و اگر استقلال هم بازی اش را ببرد در آن صورت پرسپولیس فاصله اش با صدر جدول بیشتر میشود. اگر پرسپولیس لیگ را از دست بدهد در آن صورت هوادار نمیپسندد. تیمی که ۵ سال پیاپی قهرمان لیگ شده و ۲ بار به فینال آسیا رفته است، این نتایج زیبنده باشگاه پرهوادار پرسپولیس نیست.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظر میرسد مدیران باشگاه به دنبال این هستند که از قطع همکاری با وحید هاشمیان دچار ضرر و زیان نشوند، گفت: قطعا به همین صورت است. به نظرم تا آن جایی که هاشمیان زحمت کشیده باید مزد زحماتش را بدهند و از او قدردانی کنند. ان شا الله این مربی با شرایط بهتر بتواند در تیم دیگری موفق باشد. اما چیزی که هوادار الان میخواهد فقط موفقیت پرسپولیس است. همچنین به نظرم مسئله مهم برای هیئت مدیره و کادر فنی، موفقیت تیم پرسپولیس است و شخص اهمیتی ندارد.
او درباره اینکه عملکرد وحید هاشمیان را تا پایان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم عملکرد خوبی نداشت. وقتی در ۸ بازی، شما ۱۱ امتیاز بیشتر از مجموع ۲۴ امتیاز به دست نمیآورید این نتایج زیاد جالب نیست. اگر هاشمیان ۱۶ امتیاز میگرفت، ما الان صدر جدول بودیم و این نشان میدهد که شرایط و کارنامه این مربی قابل دفاع نیست.
شافعی درباره اینکه به نظرش اوسمار میتواند در پرسپولیس موفق باشد، گفت: باید ببینیم وضعیت اوسمار به چه صورت است. او پرسپولیس را قهرمان کرد و رفت و الان میخواهد برگردد و باید ببینیم در تفکرات او تغییرات و پیشرفتی صورت گرفته است، یا نه! آیا او میتواند موج انتقادات از هاشمیان را از خود دور کند و خواسته هواداران را برآورده کند یا نه! باید ببینیم که با اوسمار چه چیزی میخواهیم و خواسته مدیریت و هیئت مدیره باشگاه در قرارداد این مربی خیلی حائز اهمیت است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه وضعیت مدیریت سرخپوشان بعد از رفتن درویش مبهم است و به نظرش کدام گزینه برای مدیرعاملی این تیم مناسب است، گفت: اولین دغدغه باشگاه پرسپولیس این بود که به وضعیت کادر فنی تیم سر وسامان بدهد که بعد از اینکه این اتفاق افتاد انتخاب مدیرعامل هم در برنامه باشگاه قرار میگیرد. به نظرم با یک مدیریت منسجم باز هم پرسپولیس به روزهای اوج خود برمی گردد. معتقدم جعفر سمیعی سالمترین گزینه مدیرعاملی پرسپولیس است. من فکر میکنم با توجه به سلامت، رزومه کاری و سبقه خوبی که در بخش مدیریت سمیعی داشته است، او میتواند سرخپوشان را به جایگاه خوبی در لیگ برساند.
او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس مقابل تراکتور است، گفت: خیلی سخت است. تیم پرسپولیس با تغییر مدیریت و کادر فنی پا به این مسابقه میگذارد و از آن طرف، تراکتور با پشتوانه زدن ۵ گل به تیم گل گهر میخواهد به این بازی بیاید و میزبان است. به هر حال این بازی حساسیتهای خاص خود را دارد و امیدوارم پرسپولیس با یک بازی عالی و رو به رشد بتواند تراکتور را شکست بدهد و خودش را به جمع مدعیان قهرمانی برساند.
شافعی درباره اینکه غیبت امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس در بازی با تراکتور موثر است، گفت: اگر به این شرایط بخواهیم توجه کنیم، تیم بارسلونا هم امروز در ال کلاسیکو ۹ بازیکن ندارد و اسم پرسپولیس و بارسلونا فراتر از بازیکن خاصی هست، حتی نبودن کاپیتان هم در این بازی نمیتواند خللی در تیم ایجاد کند. مدیریت بازیکنان را باید سرمربی برعهده بگیرد و آن قدر باید سرمربی توانا باشد که با یک چیدمان خوب، نبودن یکی، ۲ بازیکن موثر در بازی احساس نشود و این جزو هنرهای سرمربی تیم است.
او درباره اینکه عملکرد سرژ اوریه در اولین بازیش در تیم پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم اوریه از لحاظ بدنی شرایطش ایده آل نیست، اما بازیکن توانمندی است.
شافعی درباره اینکه تغییر سیستم هاشمیان در بازی با ذوب آهن را چطور ارزیابی میکند، گفت: همین تغییر تفکر هاشمیان میتوانست ۴ هفته جلوتر اتفاق بیفتد و الان به جای جایگاه پنجمی در صدر جدول بودیم. این آزمون و خطاها برای سرمربی چالش به وجود میآورد و منجر به تغییر و تحولات میشود. اگر هاشمیان همین تفکر و شیوه را چند هفته اول اجرا میکرد، اکنون پرسپولیس با اختلاف ۴، ۵ امتیازی در صدر جدول بود.
او درباره اینکه آینده پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم پرسپولیس با آمدن اوسمار به عنوان سرمربی و سمیعی به عنوان مدیرعامل میتواند به روزهای اوج خود برسد.