باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز در شهر‌های شیراز و اصفهان بسته می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم استقلال میهمان تیم فجر شهید سپاسی در شیراز است.

فجرشهید سپاسی شیراز- استقلال/ یکشنبه ساعت ۱۵

تیم فوتبال استقلال در ۲ بازی اخیر خود در لیگ برتر فوتبال و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا توانست به پیروزی دست یابد و با روحیه بالا به مصاف تیم فجر شهید سپاسی شیراز می‌رود.

آبی پوشان پایتخت هفته گذشته توانستند برابر تیم مس رفسنجان به برتری برسند و با ۱۰ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی هستند. آنها می‌خواهند با برد بازی خارج از خانه به دومین برد متوالی خود در لیگ برتر برسند و به جمع بالانشینان ملحق شوند.

روزبه چشمی و موسی جنپو به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم استقلال در این بازی نیستند. همچنین دیدیه اندونگ به دلیل بی‌انضباطی جایی در لیست تیم ندارد و جلال‌الدین ماشاریپوف هم قطعاً تا نیم فصل به لیست تیم اضافه نمی‌شود. ساپینتو در غیاب این مهره‌ها با اتکا به عملکرد خوب یاسر آسانی، منیر الحدادی و دیگر مهره‌های تیمش به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی در لیگ برتر است تا استقلال از کورس قهرمانی جا نماند.

در آن طرف، تیم فجر شهید سپاسی شیراز که امسال به لیگ برتر فوتبال برگشته، نتایج خوبی با هدایت پیروز قربانی گرفته است. این تیم شیرازی هفته گذشته برابر تیم ته جدولی شمس آذر پیروز شد و با ۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان قربانی در صورت پیروزی برابر استقلال تا رده دوم بالا می‌آیند، آن هم در شرایطی که ابتدای لیگ به دلیل عدم کسب مجوز ملی سه امتیاز از این تیم کسر شد.

به غیر از پیروز قربانی سرمربی فجر شهید سپاسی که سابقه بازی در استقلال را دارد، فرشید اسماعیلی، مسعود ریگی و ارسلان مطهری از جمله بازیکنانی هستند که سابقه بازی برای استقلال را داشته‌اند و تقابل آنها با تیم سابقشان می‌تواند به جذابیت‌های بازی اضافه کند.

پیروز قربانی سرمربی فجر شهید سپاسی در نشست خبری قبل از بازی اعلام کرد که ما همانند استقلال به برگزاری بازی در ساعت ۱۵ معترض هستیم، چون باعث کاهش کیفیت ۲ تیم می‌شود.

قربانی در بازی امروز مهران موسوی را به دلیل محرومیت، و امیرارسلان مطهری، یادگار رستمی و محمدصادق مسعودی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

تیم‌های استقلال و فجر پیش از این ۳۹ بار هم رفته‌اند که ۲۰ برد سهم استقلال و ۵ پیروزی سهم فجرسپاسی ۵ پیروزی بوده و ۱۴ دیدار ۲ تیم نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

سپاهان - پیکان / یکشنبه ساعت ۱۷

تیم فوتبال سپاهان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا توانست با یک گل برابر تیم آخال ترکمنستان به برتری برسد و با روحیه بالا به مصاف تیم فوتبال پیکان می‌رود.

شاگردان محرم نویدکیا هفته گذشته در لیگ برتر فوتبال هم توانستند تیم استقلال خوزستان را شکست بدهند و با ۹ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند.

طلایی پوشان اصفهانی با حمایت هواداران خود به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم پیکان هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم پیکان هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک شکست خورد و با ۷ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

خودرو سازان به پیروزی در بازی امروز نیاز مبرم دارند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما آنها کار سختی جلوی سپاهانی‌ها دارند.