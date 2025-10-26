باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از کسب نتایج ضعیف و نارضایتی از عملکرد وحید هاشمیان تصمیم گرفتند که تغییر و تحولاتی در کادر فنی خود بدهند. براین اساس گزینه‌هایی همانند برانکو و اوسمار برای هدایت سرخپوشان مطرح شدند که برانکو پیشنهاد قرمزپوشان را رد کرد و مدیران باشگاه مذاکرات خود را با اوسمار پیش بردند.

در نهایت اوسمار پیش قرارداد ارسال شده را ارسال کرد و قرار است جایگزین وحید هاشمیان در پرسپولیس شود و هدایت سرخپوشان را برعهده بگیرد.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس پیشنهاد مدیریت آکادمی سرخپوشان را به هاشمیان داده است، اما او این سمت را قبول نکرده است و می‌خواهد به عنوان سرمربی فعالیت کند. براین اساس قرار است جلسه‌ای برای فسخ قرارداد هاشمیان با باشگاه پرسپولیس امروز برگزار شود.

شنیده می‌شود مبلغ قرارداد هاشمیان با پرسپولیس حدود ۴۰ میلیارد تومان است، که باید دید طرفین به چه صورت برای قطع همکاری با هم به توافق می‌رسند.