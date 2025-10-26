با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اداره ثبت اسناد و املاک شهر صوفیان شهرستان شبستر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌خلیل‌الهی در مراسم افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک صوفیان با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های موثر ریاست محترم قوه قضائیه در جریان سفر دو سال گذشته به استان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همراهی مردم شریف و صبور صوفیان ایجاد این اداره را گامی مهم در تحقق عدالت و توسعه خدمات قضایی و ثبتی در منطقه دانست.

وی تصریح کرد: ایجاد این اداره در پی رای تاریخی قوه قضائیه به نفع مردم منطقه صوفیان صورت گرفته و با هدف تسریع در صدور اسناد رسمی مالکیت، سامان‌دهی اراضی و ارائه خدمات ثبتی به شهروندان آغاز به کار کرد.