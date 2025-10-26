به همت مرکز امور نمایندگان مجلس عضویت کارشناسی نمایندگان ادوار صاحب تخصص در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست مشترک عبدالعلی رحیمیمظفری؛ رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس به همراه تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس با سید مهدی هاشمی؛ رئیس «کمیسیون زیربنایی و تولید» مجمع تشخیص مصلحت نظام و روئسایی زیرمجموعه این کمیسیون برگزار شد؛ بنابراین گزارش، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس در جریان تشریح این نشست، گفت: جلسه مذکور با حضور ۳۰ نفر از نمایندگان ادوار و سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اسبق کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، ضمن آنکه کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از اصلیترین و اثرگذارترین کمیسیونهای این مجمع به شمار میآید چراکه بیش از نیمی از سیاستهای کلی نظام در آن بررسی میشود.
وی با اشاره به مذاکره با کمیسیونهای مختلف تشخیص مصلحت نظام با هدف استفاده از توانمندیهای نمایندگان صاحب تخصص ادوار در آنها، افزود: آقای هاشمی در این جلسه ضمن تشریح اهداف و وظایف کلی کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار دارای تخصص در کمیتههای مختلف کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع استقبال کرد.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه مجمع نقش مهمی در تحقق سیاستهای ملی نظام و نظارت بر مصوبات مجلس دارد، بیان کرد: اگر این مصوبات با سیاستهای کلی نظام مغایر باشد مورد تصویب نهایی قرار نخواهد گرفت، بههمین منظور افرادی باید در راس تنظیم و تطبیق این سیاستها قرار گیرند که واجد شرایط باشند.
رحیمی مظفری ادامه داد: نمایندگان ادوارِی -که تخصص، تجربه و تسلط کافی به قوانین و شرایط کشور دارند- میتوانند در زمینه تنظیم و تطبیق این سیاستها و ارائه راهکار برای اجرای درست آنها مثمرثمر باشند.
به گفته وی نمایندگان ادوار مجلس کارگزار سیاستهای نظام بودهاند، بنابراین در اجرا و عواقب آن نیز دخیل هستند، بنابراین میتوانند در بحث سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین اثرگذار باشند.
نماینده دوره یازدهم مجلس توضیح داد: نمایندگان ادوار با توجه به تحصیلات، تجربه و حوزه فعالیتی خود به کمیتههای این کمیسیون معرفی شدند تا پس از بررسی شرایط تخصصیشان در این کمیتههای زیرمجموعه مشغول به فعالیت شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از نقطهنظرات نمایندگان نیز بخش دیگری از این نشست بود، مطرح کرد: به گفته رئیس کمیته زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نزدیک به ۲ هزار نفر در حال همکاری بهعنوان بدنه کارشناسی با این کمیسیون بدون دریافت حقوق، عایدی مالی یا کارمندی دائمی هستند لذا نباید این شائبه ایجاد شود که نمایندگان ادوار معرفی شده به مجمع یا همان ۲ هزار نفر از مجمع حقوق دریافت میکنند، بلکه این افراد زمانی در جایگاه وزرا، معاونان وزراء، استانداران، اساتید دانشگاه، نخبگان و خبرگان سابق قرار داشتند که اکنون در قالب گروههای کارشناسی و تخصصی کمکرسان مجمع هستند.
رحیمی مظفری با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از نگاه سیاسی از تمامی استعدادها و توانمندیها استفاده میکند، اظهار کرد: ما نیز در مرکز امور نمایندگان مجلس با تحقیق و بررسی متقن افراد دارای مرجعیت بالاتر را به مجمع معرفی خواهیم کرد.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس در ادامه بیان کرد: در فاز اول معرفی افراد به مجمع، ۳۰ نفر با توجه بر تحصیلات، کمیسیونهای تخصصی و عملکرد انتخاب شدهاند، ضمن آنکه اولویت با افراد دارای علاقه و اشتیاق برای همکاری و افراد دارای ارتباط با مرکز امور نمایندگان است.
این گزارش میافزاید؛ اسامی کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از: کمیسیون زیربنایی و تولیدی، کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی و دارایی، کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضایی.
همچنین در زیرمجموعه «کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام»، کمیتههای انرژی، صنعت و معدن، توسعه و آمایش سرزمین و کشاورزی و محیط زیست و آب قرار دارند؛ بنابراین گزارش، سیدعلی ادیانی، حسین آفریده، امیرقلی جعفری، عباس جهانگیرزاده، جلیل بنهخلخال، سید عماد حسینی، محمد خالدی سردشتی، الهویردی دهقانی، حسین رئیسی، لطفالله سیاهکلی، بهزاد علیزاده، اسدالله قرهخانی، عبدالله کعبیپوزه، پرویز محمدنژاد قاضی محله، سید بهلول حسینی و اقبال شاکری نمایندگان ادوار حاضر در این جلسه بودند.