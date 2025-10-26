باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از چارچوب هفته نهم لیگ برتر انگلیس لیورپول میهمان برنتفورد بود، اما این میزبان بود که چهارمین شکست متوالی قرمز‌ها را در لیگ جزیره رقم زد و با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.

برنتفوردی‌ها با شروعی طوفانی، قرمز‌ها را شوکه کردند. تنها ۵ دقیقه از بازی گذشته بود که پرتاب بلند کایوده، مدافعان لیورپول را غافلگیر کرد. کالینز با ضربه سر توپ را به اواتارا رساند و او با ضربه‌ای استادانه از فاصله نزدیک، دروازه مامارداشویلی را گشود. لیورپول بعد از این گل به حملات خود ادامه داد و این شانس را داشت تا با فلوریان ویرتس بازی را به تساوی بکشد، اما گل بعدی هم سهم میزبان بود. کوین شاده اواخر نیمه اختلاف را به ۲ رساند، اما در آخرین دقیقه وقت‌های اضافه، کرکز امید‌ها را با گلش برای لیورپول، زنده کرد. در نیمه دوم، برنتفورد به گل سوم هم رسید. داور با استفاده از VAR، خطای فن دایک روی اواتارا را پنالتی تشخیص داد و تیاگو گل سوم را به ثمر رساند. لیورپول طی آخرین دقایق مسابقه با گل زیبای صلاح، به یک بازگشت لحظه آخری دیگر امیدوار شد، اما بیش از ۱۱ دقیقه وقت اضافه هم برای رسیدن مهمان به گل سوم کافی نبود.

لیورپول با تحمل این شکست ۱۵ امتیازی ماند و در جایگاه ششم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس قرار دارد. فاصله با آرسنال صدرنشین در پایان این هفته ممکن است به عدد ۷ برسد.