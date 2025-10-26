یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصدو‌سی‌وپنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۴ آبان) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

تعیین اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس
مصوبه مجلس برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور؛
قانون مصوب مجلس یازدهم امکان اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز را فراهم کرد
نگاهداری مطرح کرد؛
سایه فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی کشور
میرزایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 4 آبان 1404 - 10:29 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از خرداد ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 7 ماه و 4 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۰:۳۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمودزاده، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

جناب آقای مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران

سلام علیکم

در این مدت ۲۴ ماه در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ برای بنده فقط مبلغ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک هزینه خوار بار واریز کردن. شرم آور و تاسف بار است که فیش کمک هزینه خواربار بنده از آبان ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون صفر! و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ بازنشسته مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۰۸:۰۹
امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است چرا مخابرات منطقه تهران آنقدر خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های را دیر پرداخت میکنه؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
آغاز واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز 100 درصد فقط دروغی برزگی است
ناراحتی بازنشستگان از تاخیر در پرداخت معوقات
معوقات فروردین بازنشستگان هنوز پرداخت نشده
معوقات بازنشستگان پرداخت نشد/ چرا کسی پاسخگو نیست؟!
معوقات بازنشستگان پرداخت نشد/ چرا کسی جوابگو نیست؟!
قرار بود معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی را تا 30 مهر ماه 1404 واریز کند ولی اما متأسفانه امروز 04 آبان 1404 - 08:32 هست که پس چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز معوقات فروردین ماه را نگرفته اند؟
امروز 04 آبان 1404 - 08:32 هست که متأسفانه هنوز معوقات برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
امروز 04 آبان 1404 - 10:11 هست که متأسفانه هنوز معوقات برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نشد/ چرا کسی پاسخگو و جوابگو نیست؟!
