شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت مهرماه برخی از کارکنان آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان یکی از مشکلاتی است که تاثیر منفی در زندگی کارکنان به وجود می‌آورد.به گفته شهروندخبرنگار ما حقوق برخی از شاغلان آموزش و پرورش به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب از لطف و پیگیری‌تون بسیار سپاسگزارم. مشکلی که پیش آمده مربوط به عدم پرداخت حقوق مهرماه برخی از شاغلان اموزش و پرورش هست من استخدام رسمی با ۸ سال سابقه از سال ۹۶ هستم. امسال انتقال دائم به منطقه ده تهران گرفتم که با کلی پیگیری ۲ مهر حکم قطعی من صادر شد؛ اما متاسفانه این ماه حقوق من را واریز نکردند. ممنونم از توجه‌تون.

