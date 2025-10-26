باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم

سفیر پیشین ایران در ونزوئلا در خصوص احتمال جنگ میان آمریکا و ونزوئلا نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد سبحانی، سفیر پیشین ایران در ونزوئلا گفت: بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد.

 

 
حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
۲۰۱۶
۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
۲۰۱۶

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم
۶۱۲
۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
۶۱۲

آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم
۵۹۸
۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
۵۹۸

بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم
۵۹۳
۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
۵۹۳

استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
۵۵۱
۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
۵۵۱

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حالا دیگه مطمئنم که جنگ فراگیر و بزرگی توی ونزوئلا شکل میگیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
فعلا ونزوئلا جز شکایت و محکومیت و بردن آبروی آمریکا تو دنیا نباید کار دیگه ای بکنه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهندس پارسی
۰۹:۴۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
آقای سفیر سابق شمایی که از حریم خودت صیانت نکردی و اون پسر خوش گذران قمار طلبو و و و یعنی ساشا خان را این جوری تربیت و تحویل دادی حالا تحلیل گر هم هستی. برو و نسبت به خانواده خودت تحلیلگر باش.
۰
۳
پاسخ دادن