سخنگوی صنعت آب کشور گفت: به جزء سد طالقان، سایر سد‌های تهران شامل امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به حجم مرده خود نزدیک شده‌اند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به وضعیت سد‌های تهران اشاره کرد و گفت: به جزء سد طالقان، سایر سد‌های تهران شامل امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به حجم مرده خود نزدیک شده‌اند. 

او توضیح داد: حجم مرده به معنای بخشی از گنجایش سد است که برای ذخیره‌سازی رسوب و در برخی موارد، برای بهینه‌سازی تولید انرژی در پروژه‌های برق‌آبی در نظر گرفته می‌شود. معمولاً تلاش می‌شود که در شرایط نرمال از حجم مرده استفاده نشود، اما با توجه به بحران آب، ما ناچار به استفاده از این حجم مرده در سدها، به ویژه در سد ماملو هستیم. 

بزرگ‌زاده افزود: برای این منظور، یک سیستم پمپاژ موقت طراحی کرده‌ایم که با استفاده از ایستگاه‌های پمپاژ، آب را به مجاری بالاتر منتقل می‌کند. 

 او همچنین به ضرورت کنترل کیفیت آب اشاره کرد و گفت: برای حفظ کیفیت آب، اقدامات تمهیدی بیشتری انجام می‌دهیم، زیرا کیفیت آب برای ما خط قرمز است. 

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: ما با استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی مختلف، تلاش می‌کنیم تا کیفیت آب را حفظ کنیم و از این طریق به مدیریت بحران آب کمک کنیم. 

برچسب ها: سدهای کشور ، وضعیت سدها ، خشکسالی
تبادل نظر
