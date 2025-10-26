پرونده مرگ زن میانسال ۱۶ روز پس از حمله سه مرد مهاجم به خانه‌اش در حالی برای دومین بار به دادگاه کیفری برگشت که حکم برائت دو نفر از متهمان تأیید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حدود ۳ سال قبل زن میانسالی با مراجعه به پلیس دماوند از حمله ۳ مرد مهاجم به خانه‌اش و ضرب و جرح خود و پسرانش شکایت کرد و گفت: «با پسرانم در خانه بودیم که ناگهان سه مرد وارد خانه‌ام شدند و من و پسرانم را کتک زدند و فرار کردند.»
 
مرگ مادر ۱۶ روز بعد از شکایت

پس از این شکایت در حالی که مأموران به دنبال ردی از مردان مهاجم بودند، خبر رسید که زن میانسال فوت کرده است و پسرانش مدعی بودند مادرشان بر اثر تبعات ناشی از ضرب و جرح مردان مهاجم جان باخته است؛ بنابراین جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و مشخص شد علت تامه مرگ ضربه مغزی بوده است. در ادامه مأموران ۳ مرد مهاجم را شناسایی و دستگیر کردند. متهمان به مأموران گفتند: «یکی از فرزندان زن میانسال از ما سرقت کرده بود ما هم به جای شکایت، خودمان دست به کار شدیم و خانه‌اش را پیدا کردیم و برای گوشمالی به سراغش رفتیم، اما برادرانش مداخله کردند و با آنها درگیر شدیم. اما نه ضربه‌ای به مادرشان زدیم و نه به او کاری داشتیم.».

اما فرزندان مقتول اظهار داشتند این سه مهاجم با ورود به خانه، آنها را کتک زده‌اند و متهم اصلی با مشت به سر و صورت مادرشان کوبیده زد و باعث مرگ او شده است.
با تجمیع تحقیقات، برای متهمان به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 

اولین جلسه دادگاه

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم تقاضای قصاص کردند. پس از آن متهمان یک به یک به جایگاه رفتند و اتهام‌شان را نپذیرفتند و مدعی شدند: «ما آن روز برای گوشمالی یکی از برادر‌ها رفته بودیم و اصلاً مادر آنها را ندیدیم. حتی اگر می‌دیدیم هم کاری به او نداشتیم.»

در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و بر اساس نظریه پزشکی قانونی که مرگ زن میانسال را ۱۶ روز بعد از درگیری اعلام کرده بود و با استناد به گزارش پلیس و اظهارات متهمان، هر ۳ متهم حکم برائت گرفتند. اما با اعتراض اولیای دم به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پس از بررسی دقیق پرونده و مستندات موجود، حکم دو نفر از آنها را تأیید کردند، اما مقرر شد برای اثبات بی‌گناهی متهم اصلی باید اولیای دم قسم بخورند که وی قاتل مادرشان نیست. به این ترتیب دومین جلسه در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری برگزاری شد.
 
دومین جلسه دادگاه

در این جلسه قاضی از شاکی‌های پرونده خواست تا اگر مطمئن هستند که این متهم قاتل مادرشان نیست، قسم بخورند، اما هیچ یک از آنها قسم نخوردند و اظهار کردند او قاتل مادرمان است و باید مجازات شود. پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من از روزی که بازداشت شدم گفته‌ام که اصلاً ضربه‌ای به مادر آنها نزده‌ام و نقشی هم در مرگ او نداشته‌ام.» با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
اعترافات تازه داماد به قتل برادرزن؛
همسرم بعد از عقد پشیمان شد
پایان مرگبار سرقت از زن موتورسوار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
جل الخالق!!! عجب حکم عجیب و غریبی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
قسم خوردن یعنی مسخره بازی
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خب پرونده رو بدن دست یه قاضی و بازپرس کاربلد...
۱
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
با این دادگستری که ما داریم ملت همدیگه رو نمیخورن خیلیه آخه کجای دنیا رفتن توخونه مردم مجازات نداره ؟؟؟؟؟؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
این چه حکمی اه؟ از کسی ادعا کرده که طرف مقابل قاتله خواستند قسم بخوره که اون قاتل نیست تا مجازات نشه ،یعنی به دلیلی که قاضی و پلیس و پزشک قانونی نمی تونند چیزی ثابت کنند ،طرف قاتله
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
برا انتقام گیری چرا با پسرا زن رو در رو نشدند

و وارد حریم خصوصی
خانه مادرشون شدند!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
آول زن میانسال شکایت کرده که کتک خورده ،خوب اینها زدندش
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
قاتل نباید قسر در بره مراقب برائت دادن هامون باشیم
۱
۶
پاسخ دادن
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
آخرین اخبار
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین