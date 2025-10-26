حسینی گفت:تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته در بخش تسهیلات فردی خوداشتغالی افزایش یافته و به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته در بخش تسهیلات فردی خوداشتغالی افزایش یافته و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: این افزایش پس از چند سال توقف، با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه محقق شده و امکان پرداخت آن از سوی بانک‌ها فراهم شده است.

حسینی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات کارفرمایی نیز از ۴ میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: همچنین تسهیلات مربوط به رسته‌های خاص که پیش‌تر با سقف ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد، اکنون با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به 350 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: بخشنامه‌های مربوطه در نیمه مهرماه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و زمینه پرداخت فراهم شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: هم‌وطنانی که متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال هستند، در صورت تحت پوشش بودن نهادهایی، چون بهزیستی یا کمیته امداد، می‌توانند با مراجعه به آن دستگاه‌ها از نحوه دریافت وام اطلاع یابند. سایر متقاضیان نیز می‌توانند از طریق «سامانه تک» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه مرتبط را انتخاب کنند تا در فرآیند پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

حسینی در ادامه به موضوع مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: افرادی که به تازگی مجوز مشاغل خانگی دریافت کرده‌اند، از طریق سامانه پیامک اطلاع‌رسانی برای ثبت درخواست تسهیلات دریافت می‌کنند. دیگر متقاضیان بسته به نهاد صادرکننده مجوز، اعم از میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا وزارت جهاد کشاورزی، می‌توانند از مسیر‌های تعیین‌شده نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. برای سایر گروه‌ها نیز امکان مراجعه سامانه‌ای و حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم است.

وی گفت: پرداخت بخشی از تسهیلات خرد، به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی از محل منابع اشتغال بند «الف تبصره ۱۸» تا اواخر خردادماه تمدید شد و پس از وقفه‌ای چندماهه، از نیمه مهرماه فرآیند ابلاغ و پرداخت تسهیلات جدید آغاز شده است.

حسینی تأکید کرد: متقاضیانی که پیش از این در نوبت دریافت بودند، به ترتیب به بانک‌ها معرفی می‌شوند و ثبت‌نام‌های جدید نیز بر اساس همان فرآیند در نوبت پرداخت قرار خواهند گرفت.