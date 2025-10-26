باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم

عضو ستاد مدیریت بحران تهران در مورد پیشگیری از آسیب دیدگی در هنگام زلزله توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریتا برادران جمیلی، عضو ستاد مدیریت بحران تهران با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص پیشگیری از آسیب دیدگی در هنگام زلزله نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
young journalists club

انارک نائین لرزید

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
young journalists club

احتمال زلزله بزرگ تری در گسل شریف آباد وجود ندارد/مردم از منازل خود خارج نشوند

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
young journalists club

زلزله خاش خسارت نداشت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
۲۰۱۶

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم
۶۱۲

آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم
۵۹۸

بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم
۵۹۳

استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
۵۵۱

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.