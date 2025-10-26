باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم

ترامپ در بدو ورود به کشور مالزی رفتاری عجیب از خود بروز داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ که برای حضور در نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا وارد مالزی شده در اقدامی خارج از رفتار دیپلماتیک شروع به رقصیدن با گروه خوش آمد گویی کرد.

مطالب مرتبط
حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها در انگلیس به اقدامات ترامپ در آمریکای لاتین + فیلم

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
young journalists club

ترامپ درصدد کم اهمیت نشان دادن اعتراضات + فیلم

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
young journalists club

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
۲۰۱۶

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم
۶۱۲

آیا خوردن حبوبات برای صبحانه مناسب است؟ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم
۵۹۸

بعید است جنگ تمام‌عیاری بین آمریکا و ونزوئلا صورت بگیرد + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم
۵۹۳

استقبال گردشگران از جذابیت پاییزی جنگل فندقلو + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم
۵۵۱

هنگام وقوع زلزله به کدام قسمت‌ها پناه ببریم؟  + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خاک بر سرشان. در جنایت این درنده شریکند.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
دمش گرم سرزنده است.این خوبه
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
از یک دلال بساز و بفروش و شوی من تلویزیون که کلی کلیپ هایی وجود دارد که خیلی بی حیا و بی ادب
چرند نشخوار کرده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
دمش گرم ریس جمهور یعنی این
۷
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حتما خول از خول خوشش آید ووعاقل از عاقل و مسخره از مسخر
چون شدم نزدیکشان حیران و دنگ
خودبدیدم هر دوان بودند لنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
می رقصید در حالیکه یک سری بیگناه رو قتل عام می کنید
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
رقص مرگ !!!!!!!!!!
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید.
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ظاهرا کشورهای اسلامی هم بنده ترامپ شدن تا بندگی خدایی که از آن دم می‌زنند اینها دین داریشان ظاهری است .کدام کشور اسلامی بسیاریداز اعراب جاهل که نام دین اسلام شایسته آنها نیست
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
والله ترامپ خودش هم باورش نمیشه که در این سمت باشد
350 میلبون دلار کمک ایلان ماسک و. کمکهای کرک
50 میلیون امریکایی کوپن غذایی میگیرند
کافی بودند که بهش رای بدهند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
گاو شیر ده جدید
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
جوکر خون خوار
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
مردک روانی
۳
۱۴
پاسخ دادن