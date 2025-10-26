باشگاه خبرنگاران جوان - سفر با قطار بسیار دلپذیر، راحت و جذاب است و بسیاری این وسیله نقلیه را برای سفرهای خود انتخاب میکنند. با انتخاب قطار برای سفر، در طول مسیر چشماندازهای زیبایی از طبیعت اطراف جاده در مقابل چشمان شما قرار میگیرد وهنگام سفر با قطار میتوانید در طول مسیر در محیطی راحت، با خیالی آسوده استراحت کنید. اما گاهی اوقات کمبود امکانات رفاهی و خدمات رسانی نامناسب به مسافران آنها را گلایهمند کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات خدمات رسانی و کنسلی های مداوم در مسیر راه آهن سرخس به مشهد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
ما جمعی از مسافران و شهروندان خراسان رضوی، به دلیل مشکلات مکرر و نا امنیهای ناشی از کنسلیهای پی در پی قطارسرخس به مشهد، به این وسیله نامهای را به خبرگزاریها ارسال میکنیم تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم.
با توجه به موقعیت جغرافیایی سرخس به عنوان یک نقطه مرزی و حساس کشور، مسائل امنیتی و سیاسی ناشی از کنسلیهای مکرر و عدم نظارت بر وضعیت مسافران، اهمیت ویژهای دارد. این مشکلات نه تنها بر رفاه و آسایش مسافران تاثیر میگذارد، بلکه میتواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد. ما چندین بار شکایت خود را در خصوص کنسلیهای مکرر قطار سرخس به مشهد اعلام کردهایم. اما هیچ توضیح دقیقی درباره ماهیت این مشکل ارائه نشده است.
با وجود اعلام مشکل فنی، مشاهده میشود که این کنسلیها تقریباً هر ماه در روزهای مشخصی تکرار میشوند و تنها با اعتراضات مردمی بهبود مییابند. این سوال پیش میآید که چه نوع مشکلی است که تنها با اعتراضات حل میشود؟
همچنین وضعیت نامناسب مسافران پس از کنسلیها، شاهد شلوغی بیش از حد قطارها هستیم و مسافرانی که بدون بلیت سوار قطار میشوند، که مجبورند ساعتها روی زمین بنشینند. این وضعیت نه تنها نگرانکننده است، بلکه از نظر بهداشت نیز بسیار نامناسب است.
از سوی دیگرافرادی که بدون بلیت سوار میشوند، هیچگونه اطلاعات شناسایی مانند کد ملی ثبت نمیشوند. این موضوع در شرایطی که سرخس یک نقطه مرزی و امنیتی کشور است، بسیار نگرانکننده است و میتواند منافع امنیتی کشور را به خطر بیندازد. حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز، با وجود هشدارهای مکرر مردم، مدیریت راهآهن مشهد اقدام به ادامه فعالیتهای خود کرد که این موضوع به نوعی به منافع دشمن کمک کرد و نگرانیهای جدی را برای امنیت کشور ایجاد نمود.
جاده سرخس یکی از خطرناکترین جادهها در کشور محسوب میشود. وضعیت نامناسب این جاده و عدم وجود امکانات ایمنی کافی، باعث بروز حوادث ناگوار و تصادفات مرگبار شده است. این موضوع نه تنها جان مسافران را تهدید میکند، بلکه موجب نگرانیهای جدی برای خانوادهها و جامعه میشود.
همچنین با توجه به وضعیت نامناسب جاده و خطرات آن، تعداد زیادی از بیماران در مناطق مختلف سرخس وجود دارند که متاسفانه قادر به دریافت خدمات درمانی مناسب نیستند. کادر درمان بیمارستان سرخس به دلیل کنسلیهای مکرر قطار و شرایط بد جادهای تمایلی به آمدن به سرخس ندارند. این امر موجب کمبود شدید کادر درمان در بیمارستان شده و باعث نگرانیهای جدی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران گردیده است. هر هفته ما شاهد از دست دادن جوانان عزیزمان به دلیل عدم دسترسی سریع به خدمات درمانی هستیم و این وضعیت غیرقابل قبول است.
ما مردم سرخس هر ماه از طریق فرمانداری و دیگر مراجع رسمی اقدام به شکایت و درخواست راهاندازی دوباره قطار میکنیم؛ لذا خواهشمندیم که این مسئله بهگونهای پیگیری شود که ریشه کن گردد و دیگر نیازی به تکرار این مشکلات نباشد.
ما از شما خواهشمندیم که این مسائل را بررسی کرده و صدای ما را به مسئولین مربوطه برسانید. امیدواریم با کمک شما، مشکلات موجود حل شود و شرایط سفر برای همه مسافران ایمنتر و مناسبتر گردد.