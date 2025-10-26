تیم ملی سابر ایران در رقابت‌های شمشیربازی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در شهر کوالالامپور مالزی در حال برگزاری است. در بخش تیمی سابر پسران، تیم کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ از سد تیم فیلیپین گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت تا مدال برنز خود را قطعی کند.

شاگردان محمد رهبری در این مرحله با تیم قدرتمند هنگ‌کنگ بازی داشتند و با قبول شکست ۴۵ بر ۳۶ از راهیابی به فینال بازماندند و به مدال برنز ارزشمند دست یافتند.

به این ترتیب کار تیم سابر ایران در این رقابت‌ها با کسب مدال برنز بخش تیمی به پایان رسید.

نیما آقایی، طا‌ها کارگرپور، محمد مهدی شاکر و پارسا پورسلمان اعضای تیم سابر زیر ۲۳ سال کشورمان را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است.

