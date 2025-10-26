مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: کلینیک‌های ویژه مدیریت شکستگی راه‌اندازی شد تا بیماران پس از شکستگی، به‌طور جامع از نظر پوکی استخوان بررسی و درمان شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه پوکی استخوان بیماری خاموشی است که تا پیش از بروز شکستگی علائم مشخصی ندارد، افزود: معمولاً اولین علامت بیماری، شکستگی استخوان بدون وارد شدن ضربه شدید است. این شکستگی‌ها گاهی با کوچک‌ترین فشار یا زمین‌خوردگی اتفاق می‌افتد و زنگ خطری برای تشخیص پوکی استخوان محسوب می‌شود.

۷۰ تا ۸۰ درصد بیماران پس از شکستگی، از نظر پوکی استخوان بررسی نمی‌شوند

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که با شکستگی مراجعه می‌کنند، پس از درمان، بررسی دقیق از نظر پوکی استخوان نمی‌شوند و در نتیجه، این بیماران دوباره با شکستگی‌های بعدی به مراکز درمانی بازمی‌گردند و این روند به‌صورت دومینو ادامه پیدا می‌کند. هر شکستگی جدید، بخشی از توانایی فرد را کاهش می‌دهد و کیفیت زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جندقی ادامه داد: بر همین اساس، وزارت بهداشت در حال راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه مدیریت شکستگی (کلینیک‌های استئوپاد) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتخب است و در این کلینیک‌ها، بیماران پس از درمان شکستگی به‌طور جامع از نظر پوکی استخوان بررسی می‌شوند و در صورت نیاز، درمان تخصصی برای آنان آغاز می‌شود و درمان در این مرحله ممکن است پیچیده‌تر باشد و نیاز به پیگیری، دارودرمانی طولانی‌مدت، ارزیابی آزمایشگاهی و اصلاح شرایط محیط زندگی داشته باشد تا از سقوط‌های مجدد جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در این طرح برای هر بیمار یک پرستار یا مراقب بهداشتی تعیین می‌شود تا پیگیری درمان و ارجاع به خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی انجام شود، افزود: وزارت بهداشت تلاش دارد زیرساخت‌های کشور را برای تشخیص، درمان، توانبخشی و پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان تکمیل کند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، افزایش آگاهی مردم، شناسایی زودهنگام بیماران در معرض خطر و جلوگیری از شکستگی‌های غیرقابل جبران است. پوکی استخوان هرچند بیماری خاموشی است، اما با آگاهی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و درمان به‌موقع می‌توان از عوارض آن پیشگیری کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: پوکی استخوان ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
ضرورت مصرف ویتامین D توسط افراد بالای ۶۰ سال با هدف پیشگیری از پوکی استخوان
نیمی از زنان بالای ۵۰ سال کشور دچار پوکی استخوان هستند
پوکی استخوان سونامی خاموش سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
آخرین اخبار
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج