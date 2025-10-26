باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه پوکی استخوان بیماری خاموشی است که تا پیش از بروز شکستگی علائم مشخصی ندارد، افزود: معمولاً اولین علامت بیماری، شکستگی استخوان بدون وارد شدن ضربه شدید است. این شکستگیها گاهی با کوچکترین فشار یا زمینخوردگی اتفاق میافتد و زنگ خطری برای تشخیص پوکی استخوان محسوب میشود.
۷۰ تا ۸۰ درصد بیماران پس از شکستگی، از نظر پوکی استخوان بررسی نمیشوند
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که با شکستگی مراجعه میکنند، پس از درمان، بررسی دقیق از نظر پوکی استخوان نمیشوند و در نتیجه، این بیماران دوباره با شکستگیهای بعدی به مراکز درمانی بازمیگردند و این روند بهصورت دومینو ادامه پیدا میکند. هر شکستگی جدید، بخشی از توانایی فرد را کاهش میدهد و کیفیت زندگی او را تحت تأثیر قرار میدهد.
جندقی ادامه داد: بر همین اساس، وزارت بهداشت در حال راهاندازی کلینیکهای ویژه مدیریت شکستگی (کلینیکهای استئوپاد) در بیمارستانها و مراکز درمانی منتخب است و در این کلینیکها، بیماران پس از درمان شکستگی بهطور جامع از نظر پوکی استخوان بررسی میشوند و در صورت نیاز، درمان تخصصی برای آنان آغاز میشود و درمان در این مرحله ممکن است پیچیدهتر باشد و نیاز به پیگیری، دارودرمانی طولانیمدت، ارزیابی آزمایشگاهی و اصلاح شرایط محیط زندگی داشته باشد تا از سقوطهای مجدد جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در این طرح برای هر بیمار یک پرستار یا مراقب بهداشتی تعیین میشود تا پیگیری درمان و ارجاع به خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی انجام شود، افزود: وزارت بهداشت تلاش دارد زیرساختهای کشور را برای تشخیص، درمان، توانبخشی و پیشگیری از شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان تکمیل کند.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، افزایش آگاهی مردم، شناسایی زودهنگام بیماران در معرض خطر و جلوگیری از شکستگیهای غیرقابل جبران است. پوکی استخوان هرچند بیماری خاموشی است، اما با آگاهی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و درمان بهموقع میتوان از عوارض آن پیشگیری کرد.
منبع: مهر