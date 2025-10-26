باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در ماه ژوئیه برای پایان دادن به درگیری مرزی پنج روزه مرگبار آنها مداخله کرد، یک توافق آتشبس پیشرفته امضا کردند.
این توافق اندکی پس از ورود ترامپ به اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا در کوالالامپور امضا شد.
این توافق بر اساس آتشبس سه ماه پیش، پس از تماس تلفنی ترامپ با رهبران وقت دو کشور و درخواست از آنها برای پایان دادن به خصومتها یا به تعویق انداختن مذاکرات تجاری مربوطهشان با واشنگتن حاصل شد.
ترامپ به هون مانت، نخست وزیر کامبوج و آنوتین چارنویراکول، نخست وزیر تایلند به خاطر همکاری و تعهدشان به صلح تبریک گفت. ترامپ اظهار داشت که هر دو کشور «موافقت کردند که تمام خصومتها را متوقف کرده و برای ایجاد روابط همسایگی خوب تلاش کنند.»
علاوه بر این، ۱۷ اسیر جنگی کامبوجی تحت این توافقنامه آزاد خواهند شد و ناظرانی از کشورهای عضو آسهآن از جمله مالزی برای تضمین صلح اعزام خواهند شد.
ترامپ همچنین پس از امضای توافق صلح، رسماً قراردادهای تجاری با مالزی و کامبوج و یک قرارداد مهم معدنی با تایلند امضا کرد.
منبع: رویترز