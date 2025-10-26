باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تاثیر نظم در سلامت روان نوجوان + فیلم

مهمان روانشناس برنامه سلام تهران در مورد سلامت روان نوجوانان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیرا طاوسی، روانشناس با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص سلامت روان نوجوانان توضیحاتی را ارائه کرد.

 
مطالب مرتبط

انتظارات و توقعات نوجوان از والدين

چگونه کودکان و نوجوانان را علیه اعتیاد واکسینه کنیم؟

تاثیر نظم در سلامت روان نوجوان + فیلم
young journalists club

آغاز طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در خراسان جنوبی 

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم
۱۰۹۵

روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
۱۰۲۰

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم
۶۶۰

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
۵۳۴

شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم
۳۸۹

حرکت عجیب ترامپ در هنگام ورود به مالزی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.