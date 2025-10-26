بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با اتکا به اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و هماهنگی سران قوا، تصمیم به اجرای گزیر در بانک آینده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در پی ورشکستگی بنگاه‌ها، فرآیند انحلال آغاز می‌شود؛ اما بانک‌ها به دلیل حساسیت‌های خاص خود، یک مرحله پیش از انحلال به نام مرحله گزیر دارند. ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی به‌طور کامل به این موضوع پرداخته است.

بر اساس این قانون، در فرآیند گزیر، ابتدا باید وضعیت سپرده‌ها، کارمندان، سهامداران و دارایی‌های بانک تعیین تکلیف شود. پس از روشن شدن این موارد، بانک به مرحله انحلال وارد می‌شود و یک پوسته حقوقی باقی می‌ماند که در نهایت منحل می‌شود.

این مراحل برای مدیریت صحیح و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ضروری است و اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور دارد.

گفتنی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با اتکا به اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و هماهنگی سران قوا، تصمیم به اجرای گزیر در بانک آینده گرفت.

برچسب ها: بانک آینده ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور؛
قانون مصوب مجلس یازدهم امکان اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز را فراهم کرد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
هشدار برای تله‌های پیامکی به نام انتقال حساب‌ بانک آینده به بانک ملی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اینا حرف مفته..رئیس روسای بانک پول مردمو بالا کشیدن و بانک ورشکسته شده تمام
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حرف مفت که کنتور نداره !!!
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
آخرین اخبار
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو+ فیلم
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال