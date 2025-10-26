باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در پی ورشکستگی بنگاه‌ها، فرآیند انحلال آغاز می‌شود؛ اما بانک‌ها به دلیل حساسیت‌های خاص خود، یک مرحله پیش از انحلال به نام مرحله گزیر دارند. ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی به‌طور کامل به این موضوع پرداخته است.

بر اساس این قانون، در فرآیند گزیر، ابتدا باید وضعیت سپرده‌ها، کارمندان، سهامداران و دارایی‌های بانک تعیین تکلیف شود. پس از روشن شدن این موارد، بانک به مرحله انحلال وارد می‌شود و یک پوسته حقوقی باقی می‌ماند که در نهایت منحل می‌شود.

این مراحل برای مدیریت صحیح و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ضروری است و اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور دارد.

گفتنی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با اتکا به اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و هماهنگی سران قوا، تصمیم به اجرای گزیر در بانک آینده گرفت.