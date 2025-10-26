تیم فوتسال پسران ایران در یک بازی برتر عربستان سعودی را در هم کوبید و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فوتسال بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین ادامه پیدا کرد و تیم فوتسال پسران ایران بعد از برد ۵ بر یک مقابل قرقیزستان، دیشب از ساعت ۲۲:۳۰ (به وقت محلی) به مصاف عربستان سعودی رفت.

علی صانعی، سرمربی تیم فوتسال ایران، محمد علی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی را در ترکیب ابتدایی خود قرار داد.

در این دیدار پسران ایران در یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه ۱۴ بر صفر عربستان سعودی را در هم بکوبند.

گل‌های ایران را در این بازی حسین‌رضا یوسفی در دقایق ۳،۱۱، ۱۶، ۲۱، ۳۰ و ۳۸، محمد جواد نوروزی ۲، ابوالفضل زمانی ۱۲، علی احمدی ۱۴، ۳۲، محمد کرمی ۱۹، ۲۸، امیرحسین عبدالرزاقی ۳۱ و صدرا چوپانی ۳۸ به ثمر رساندند.

ایران با این برد پرگل ۶ امتیازی شد و در کنار تایلند صعود خود را به نیمه‌نهایی قطعی کرد.

شاگردان علی صانعی در تیم فوتسال پسران ایران، فردا و از ساعت ۲۰ (به وقت محلی) به مصاف تایلند می‌روند تا تکلیف صدرنشین این گروه مشخص شود.

نتایج بازی‌های دیروز فوتسال پسران
تایلند ۵-۴ قرقیزستان
ایران ۱۴-۰ عربستان
چین ۲-۲ ازبکستان
افغانستان ۷-۰ بحرین

برنامه بازی‌های امروز (۴ آبان)
افغانستان-چین ساعت ۱۵
عربستان-قرقیزستان ۱۷:۳۰
ایران-تایلند ۲۰
بحرین-ازبکستان ۲۲:۳۰

