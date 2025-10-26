باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در اولین کنفرانس ملی مخابرات ایران اظهار کرد: «امروز در عصر تکنولوژی، اتصال بدون مشکل به اینترنت یک امر اجتنابناپذیر است. همه حوزههای سلامت، آموزش، پزشکی از راه دور و سایر ابعاد زندگی مردم با ظهور فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT) و سرویسهای ویدیومحور نیازمند ارتباط پرسرعت هستند.»
وی با اشاره به سابقه شبکههای مخابراتی کشور گفت: «حدود صد سال از شروع اولین خطوط تلفنی نیکرردو میگذرد و این تکنولوژی در تمام این سالها بر بستر کابل مسی بوده است. امروز با توجه به فرسودگی شبکه مسی و نیاز روزافزون کاربران، بسیاری از کشورهای دنیا تصمیم گرفتهاند که یک مهاجرت اساسی از کابل مسی به فیبر نوری انجام شود.»
جعفرپور افزود: «شرکت مخابرات از سال ۱۳۹۵ ارائه خدمات فیبر نوری را آغاز کرده است که بر اساس نیاز مشتری بوده و همین موضوع باعث شده در ۹ سال گذشته توسعه فیبر نوری در کشور کمتر از حد انتظار باشد؛ کمتر از ۸ درصد کاربران از این خدمات بهرهمندند. در حالیکه در کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و آمریکا مهاجرت از مسی به فیبر نوری از سالها پیش آغاز شده و در برخی کشورها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.»
وی ادامه داد: «توسعه فیبر نوری بر اساس تقاضای گذشته پاسخگوی نیاز مشترکین نیست. به دلیل فرسودگی شبکه مسی و مهاجرت خطوط تلفنی به IP، نه تنها شبکه ثابت کشور توسعهیافته و پایدار نیست، بلکه شبکه موبایل نیز در ساعات پیک دچار افت کیفیت شده است.»
جعفرپور تأکید کرد: «مهاجرت از مسی به فیبر نوری نه یک انتخاب، بلکه اقدامی واجب و دیرهنگام است. این پروژه با همکاری فعالان صنعت ICT طی پنج سال اجرا خواهد شد و کلیه کابلهای مسی کشور جمعآوری و شبکه فیبر نوری جایگزین آن میشود.»
وی درباره سرعت دسترسی کاربران توضیح داد: «سرعت در فناوری VDSL بیش از ۱۶ مگابیت نخواهد بود و در مناطق دورتر کمتر است؛ در حالی که با اجرای کامل شبکه فیبر نوری، سرعت دسترسی کاربران میتواند به حدود هزار مگابیت بر ثانیه برسد. اجرای این پروژه همچنین باعث کاهش فشار بر شبکه موبایل خواهد شد.»
جعفرپور افزود: «افزایش ضریب نفوذ اینترنت و توسعه ارتباطات ثابت تأثیر بالایی بر رشد GDP کشور دارد و سهم اقتصاد دیجیتال از GDP با اجرای پروژه سواپ میتواند به بالای ۱۰ درصد برسد.»
وی در پایان گفت: «با کامل شدن پروژه سواپ، عدالت ارتباطی برقرار خواهد شد و دسترسی به اینترنت پرسرعت در سراسر کشور فراهم میشود تا هر فرد در هر نقطهای از ایران خدماتی مشابه تهران دریافت کند. اجرای این پروژه بزرگ نیازمند همکاری، همدلی و وفاق ملی است.»