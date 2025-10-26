از ابتدای سال آبی جدید تا ۳ آبا‌ن‌ماه معادل ۰.۹۸ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۱.۶۶ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۴۱ درصدی همراه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۳ آبا‌ن‌ماه معادل ۰.۹۸ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۱.۶۶ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۴۱ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۳ آبان ماه ۲.۱۴ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۳۰ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۴۹ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد اعلام شده است.

