نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با اصلاح ماده ۳ این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و در نهایت اصل ماده مورد تصویب قرار گرفت.

 متن این ماده به شرح زیر است:

 با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکیل و دبیرخانه آن شورا ذیل رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

 تبصره ۱- رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

 تبصره ۲- سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، اساس‌نامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، وزارت ارتباطات
خبرهای مرتبط
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
تعیین اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی در مجلس
نگاهداری: باید رویکرد هیبریدی را در حکمرانی کشور پیش بگیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
قانون مصوب مجلس یازدهم امکان اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز را فراهم کرد
آخرین اخبار
قانون مصوب مجلس یازدهم امکان اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز را فراهم کرد
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
انتصاب ۳ عضو شورای‌عالی فضایی از سوی پزشکیان
همکاری ۲۳ هزار مرکز غیردولتی با بهزیستی
سخنگوی دولت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است/ تلاش برای کنترل گرانی و گران فروشی
سایه فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی کشور
کاهش معنادار سقط جنین‌های عمدی در کشور
پیام تبریک قالیباف برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید
واکنش قالیباف به انحلال بانک آینده
بقائی: بی‌کیفرمانی جنایات اسرائیل باید پایان یابد
عارف: در دهه‌های اخیر نوعی قهر اعلام‌نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است
عراقچی روز ملی قزاقستان را تبریک گفت