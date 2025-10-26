باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امید رضا تونی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف شدند که اقدام به شکار غیر مجاز یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی کرده بود.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با اشاره به نقش حیاتی محیط‌بانان در پاسداری از حیات‌وحش، تصریح کرد: مقابله با شکار غیرمجاز از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

تونی در پایان بر لزوم همکاری جوامع محلی با مأموران محیط زیست تأکید کرد و گفت: حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی تنها با همراهی مردم و افزایش آگاهی عمومی میسر است.