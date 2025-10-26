مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج گفت: سال گذشته ۴۵ نفر و نیمه اول امسال، ۲۵ فرد مبتلا به بیماری سل در این شهرستان شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - دکتر محمد شاه‌ویسی در نشست خبری اظهار کرد: در کشور ما میزان ابتلای افراد به سل ۱۱ در ۱۰۰ هزار است و اقدامات خوبی برای کنترل این بیماری انجام شده است.

وی افزود: سل یکی از بیماری‌های قدیمی، اما قابل درمان است و همچنان در جوامع انسانی فعال بوده و به‌طور کامل حذف نشده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج یادآور شد: برخلاف تصور عمومی، سل بیماری ترسناکی نیست و با همکاری بیمار و تیم درمان به‌طور کامل قابل درمان است و روند درمان نیازمند صبر، مداومت و پیگیری منظم است.

شاه ویسی با بیان اینکه با شروع درمان سل شانس انتقال بیماری به اطرافیان به صفر می‌رسد، اضافه کرد:‌حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور، میکروب و بیماری سل نهفته و تبدیل آن به فعال دارند.

وی اظهار کرد: افراد مبتلا به اچ آی وی و دیابت، سالمندان، دارای نقص ایمنی و افرادی که شیمی درمانی و دیالیز می‌کنند، در معرض ابتلا به سل هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج به مردم توصیه کرد در صورت داشتن سرفه طولانی به مدت بیش از ۲ هفته حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

شاه ویسی، خستگی مفرط، بی اشتهایی و علائم تنفسی همراه با تعریق شبانه و کاهش وزن را از علائم بیماری سل عنوان کرد و گفت:‌در مرکز بهداشت سنندج سیستمی برای بیماریابی و پیشگیری، آموزش بیماران و شروع درمان بیماران سل داریم.