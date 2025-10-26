نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۷۵ اتوبوس سه کابین ۲۶ متری یا متروباس با ظرفیت ۳۰۰ مسافر تا پایان سال وارد تهران خواهند شد،

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پرویز سروری در حاشیه سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز چند گزارش حسابرسی بررسی می‌شود، اظهار کرد: انتخاب حسابرسان سال ۱۴۰۵ نیز در جلسه امروز انجام خواهد شد.

وی درخصوص واردات اتوبوس به پایتخت، خاطرنشان کرد: در سفر شهردار به چین تزریق ۱۵ درصد پیش پرداخت تامین واگن‌های مترو از سوی دولت انجام شد. بازدیدی از قطار‌ها نیز صورت گرفت؛ اولین محموله آن شامل دو رام قطار بهمن ماه و مابقی به تدریج وارد می‌شود. دو رام قطار نیز هفته آینده وارد خط خواهد شد و احتمالاً در ایستگاه مریم مقدس رونمایی می‌شود.

سروری با بیان اینکه ۷۵ اتوبوس سه کابین ۲۶ متری یا متروباس با ظرفیت ۳۰۰ مسافر تا پایان سال وارد تهران خواهند شد، گفت: این دستگاه‌ها با توجه به اینکه انبوه‌بر هستند، می‌توانند در ایام پیک به مدیریت تردد مسافران کمک کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام برای انتخابات شورا‌ها یک ماه دیگر آغاز می‌شود، گفت: با ثبت نام افراد انتخابات وارد فاز اجرایی خواهد شد.

سروری در مورد مخالفت با انتخابات تناسبی یادآور شد: متاسفانه یک بیماری ایجاد شده که خبرنگاران آنگونه که می‌خواهند مطالب را منتقل کنند. بنده گفتم، چون زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک فراهم نیست اگر تامین آن به نتیجه نرسد ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. شورای شهر تهران نباید نسخه آزمایشی مجلس برای انتخابات تناسبی باشد. ما نگرانیم که برای اولین بار این انتخابات برگزار می‌شود و اگر اختلالی داشته باشد به کل کشور تسری پیدا می‌کند. من زیرساخت‌ها را آماده نمی‌بینم و امیدوارم آماده شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد ابقای سخنگوی شهردار تهران، تصریح کرد: این موضوع باید از شهردار سوال شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با طراحی ایستگاه مریم مقدس تصریح کرد: ایستگاه مریم مقدس در زمان جنگ ۱۲ روزه تقریباً آماده بود و بر اساس طراحی قبل ساخته شد، اما باید در ایستگاه‌های جدید زیرساخت‌های پناهگاهی و تاسیساتی فراهم شود.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز در حریم نگران‌کننده است، گفت: وزارت کشور و استانداری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. اینکه هر استاندار تصمیمی می‌گیرد، شهر را با مشکل مواجه می‌کند. تهران پایتخت کشور است و همانطور که معتقدیم همه شهر‌ها باید حریم داشته باشند، تهران در این زمینه در اولویت بالاتری قرار دارد.

سروری در رابطه با اظهار نظر اسرائیلی‌ها در مورد بازسازی شهر‌های ایران به جای غزه، خاطرنشان کرد: این توصیه‌ها جزو طنز‌های موجود است. خبرنگاری که باید موضوع بازسازی غزه را منتشر می‌کرد امانت را رعایت نکرد. غیرمسلمان‌های زیادی زیر آتش اسرائیل به مردم غزه کمک می‌کنند. همانگونه که مردم به جنگ زده‌های لبنان کمک کردند، همچون مردم سراسر دنیا به جنگ‌زدگان غزه کمک خواهیم کرد. نمی‌توان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود. اینکه بازسازی در کشور در اولویت است، هیچ شکی نیست، اما در بخش‌های مختلف همچون فنی و عمرانی می‌توانیم به آنها کمک کنیم. البته کمک شهرداری در این زمینه باید مصوبه شورا را داشته باشد.

منبع: شورای شهر 

برچسب ها: شورای شهر ، ناوگان مترو
