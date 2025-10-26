باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه به دلیل پخش تبلیغاتی که به ادعای او "مُتقلبانه" از رونالد ریگان استفاده کرده بود، تعرفههای تجاری علیه کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد.
ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشال اعلام کرد: «کانادا در حالی دستش در تقلب رو شد که تبلیغاتی جعلی از سخنرانی رونالد ریگان درباره تعرفهها پخش کرده بود.» وی افزود که «گزینههای قانونی» در دست بررسی هستند.
رئیسجمهور آمریکا با استناد به بیانیه بنیاد ریگان تأکید کرد: «آنها کمپین تبلیغاتی را با استفاده گزینشی از صدا و تصویر رئیسجمهور رونالد ریگان ایجاد کردند. این تبلیغ سخنرانی رادیویی ریاستجمهوری را تحریف میکند و آنان برای استفاده و ویرایش اظهارات، اجازه نگرفتهاند.»
به گفته ترامپ، هدف از این «تقلب» امید استان انتاریو به این بود که دیوان عالی آمریکا آنان را از تعرفههایی که مدتها برای «آسیب زدن» به واشنگتن استفاده میکردند، «نجات دهد.»
وی افزود: «اکنون آمریکا میتواند در برابر تعرفههای بالا و تحمیل شده کانادا و همچنین سایر کشورها از خود محافظت کند.»
ترامپ با بیان اینکه «رونالد ریگان عاشق تعرفهها برای اهداف امنیت ملی و اقتصاد بود، اما کانادا گفت اینطور نیست»، خاطرنشان کرد که این تبلیغ باید بلافاصله حذف میشد، اما اتاوا اجازه داد «دیشب» در خلال مسابقات قهرمانی جهانی بیسبال پخش شود.
رئیسجمهور آمریکا این اقدام را «تحریف جدی واقعیات و اقدام خصمانه» خواند.
منبع: آناتولی