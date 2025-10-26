باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دائیدائی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین گفت: براساس تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین زمین برای ساخت مسکن کارگری به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد و اجرای عملیات ساخت و ساز نیز برعهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در فاز نخست این طرح، برای ۵۰۰ کارگر شاغل در واحدهای صنعتی استان زمین اختصاص خواهد یافت و همچنین برنامهریزی برای سایر کارگران نیز در دستور کار قرار دارد و به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
دائیدائی در ادامه به پروژه ۲۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و افزود: در قالب این پروژه ملی، یک هزار و ۳۰۰ نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان نیز به عنوان متقاضی انتخاب شدهاند.
به گفته وی، با مشارکت بیشتر کارفرمایان، شاهد شتاب بیشتری در روند تامین مسکن برای جامعه کارگری خواهیم بود.
این مسئول با اشاره به آمار ثبتنام کنندگان مسکن کارگری در سطح استان قزوین، یادآور شد: تاکنون حدود یک هزار و ۹۰۰ نفر از کارگران استان برای دریافت زمین یا واحد مسکونی ثبتنام کردهاند، با این حال با در نظر گرفتن شرایط چهارگانه شامل سکونت در استان، تاهل، وضعیت فرم «ج» و سایر معیارها، پیشبینی میشود تعداد واجدان شرایط نهایی کمتر از این رقم باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به تشکیل کارگروه ویژهای برای پایش و نظارت بر اجرای این طرح، بیان کرد: این کارگروه به طور مستمر بر روند اجرای طرح نظارت خواهد کرد تا از تحقق اهداف تعیین شده اطمینان حاصل شود.
طرح تامین مسکن کارگری در راستای تحقق سیاستهای مسکن و بهبود شرایط زندگی جامعه کارگری استان قزوین اجرا میشود.
