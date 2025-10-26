تیم‌های پدیده ساری و شاهین آمل به اولین پیروزی خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته سوم مسابقات گروه سوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، پدیده ساری مهمانش فولاد مشهد را با ۲ گل بدرقه کرد و شاهین آمل در شهرآورد مازندران از سد عقاب محمودآباد گذشت.

هادی شابازاده و محمد شابازاده، گل‌های تیم پدیده ساری را بر روی پاس‌های محمدطاهر مرگ دری نژاد و حسام هاشمی به ثمر رساندند.

گل‌های حسن جعفری و امیدرضا اصغری در ورزشگاه شهید چمران هم موجب پیروزی ۲ بر ۱ شاهین آمل برابر مهمانش عقاب محمودآباد شد.

شهروند جوان نور هم در خانه با یک گل مغلوب رابیا مشهد شد و دومین شکست فصل را پذیرفت.

پاسارگاد نور دیگر نماینده مازندران در این هفته استراحت داشت ولی با کسب ۲ برد و ۶ امتیاز به خاطر تفاضل گل بهتر از رابیا مشهد، صدرنشینی را حفظ کرد.

تیم‌های شاهین آمل، عقاب محمودآباد و پدیده ساری با ۳ امتیاز و اختلاف در تعداد تفاضل در جایگاه سوم تا پنجم گروه چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور قرار دارند.

شهروند جوان نور و فولاد مشهد نیز با ۱ امتیاز در انتهای جدول ایستاده‌اند.

