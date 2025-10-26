مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقیب برای پنج بانک را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان‌ ـ سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اتهام این بانک‌ها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شده و میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانک‌ها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانک‌ها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.

وی دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب را شامل: بانک‌ها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسید‌های الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کرده‌اند، قانونگذار در تبصره ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناس‌ها در رسید‌های بانکی پیش‌بینی نکرده است و ضمیمه‌کردن شماره‌ها به اسناد بانکی کافی بوده است؛ عنوان کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با بیان این مطلب که میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانک‌ها مشمول مجازات قاچاق ارز نمی‌شود، اظهار داشت: همچنین برابر مستندات، رسید سامانه‌ای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده بنابراین بانک‌ها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشته‌اند.

رایگانی گفت: این قرار برای همه بانک‌ها و متهم حقیقی صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده‌اند، اما قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
۵۱ نفر از محکومان پرونده‌های تعزیراتی بوشهر مشمول عفو رهبری شدند
محکومیت، فرجام حمل سوخت قاچاق
محکومیت بیش از ۳۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ما هم که گوشامون مخملی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بانک‌ها کاره ای نیستند کار کار پرتقال فروشه!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
مافیای بانکی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
آره تعقیب کنید ضرر داره بگذارید آزاد باشند مثل بانک آینده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کی نبود سرشاخه اصلی میشه همون بانک فرزین!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
وای برآنوقت که بگندد نمک
۰
۹
پاسخ دادن
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
آخرین اخبار
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد