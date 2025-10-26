شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد

باشگاه خبرنگاران جوان -ددولت به منظور کاهش تراکم ترافیک و بهبود کیفیت هوا در محدوده مرکزی شهر طرح کنترل آلودگی هوا به مرحله اجرا گذاشت. بر این اساس رانندگان به مدت ۲۰ روز در هر فصلی فازغ از زوج یا فرد بودن خودرو بدون پرداخت عوارض اجازه تردد دارند.اما این قانون شامل حال برخی از رانندگان نشده است و آنها بدون تردد در این محدوده مجبور به پرداخت عوارض هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خدا قوت از اول مهرماه بابت تردد در محدوده طرح آلودگی هوا عوارض اعمال شده با اینکه طبق قانون از معافیت ۲۰ روز در هر فصل برخوردار هستم. حتی روز‌هایی که ترددی نداشتم عوارض در تهران من ثبت شده. ممنون میشم پیگیری بفرمایید و خبری در این باره تهیه شود. چون مشکل خیلی از همشهریان تهرانی است.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آلودگی هوا ، طرح ترافیک ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
رنجش برخی از رانندگان از لحاظ شدن جریمه طرح ترافیک در ایام جنگ ۱۲ روزه
گران شدن طرح ترافیک صدای رانندگان را درآورد
مخدوش کردن پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان دغدغه شهروندان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش برخی از کارکنان آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت حقوق
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا از زبان شهروندخبرنگار
گلایه اهالی مهدیس اهواز از جمع آوری زباله‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
متقاضیان خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل
آخرین اخبار
متقاضیان خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل
گلایه اهالی مهدیس اهواز از جمع آوری زباله‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا از زبان شهروندخبرنگار
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
رنجش برخی از کارکنان آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت حقوق
رنجش والدین از کمبود سرایدار در برخی از مدارس کرج
رنجش شهروندان گلپایگانی از گران شدن قیمت میوه
فیلمی از جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان
متقاضیان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه
قطعی اینترنت اهالی شهرک امید فاز ۴ نوید ایرانیان در شهرستان صفا دشت را به دردسر انداخت