شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد

باشگاه خبرنگاران جوان -ددولت به منظور کاهش تراکم ترافیک و بهبود کیفیت هوا در محدوده مرکزی شهر طرح کنترل آلودگی هوا به مرحله اجرا گذاشت. بر این اساس رانندگان به مدت ۲۰ روز در هر فصلی فازغ از زوج یا فرد بودن خودرو بدون پرداخت عوارض اجازه تردد دارند.اما این قانون شامل حال برخی از رانندگان نشده است و آنها بدون تردد در این محدوده مجبور به پرداخت عوارض هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خدا قوت از اول مهرماه بابت تردد در محدوده طرح آلودگی هوا عوارض اعمال شده با اینکه طبق قانون از معافیت ۲۰ روز در هر فصل برخوردار هستم. حتی روز‌هایی که ترددی نداشتم عوارض در تهران من ثبت شده. ممنون میشم پیگیری بفرمایید و خبری در این باره تهیه شود. چون مشکل خیلی از همشهریان تهرانی است.

