احتمال دارد مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس کار خود را در بازی امروز تیمش در ترکیب اصلی آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «metrosport»، در حساس‌ترین دیدار این هفته از رقابت‌های سوپرلیگ فوتبال یونان، تیم المپیاکوس شامگاه یکشنبه (۴ آبان) از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه «یورگیوس کارایسکاکیس» به مصاف آاِک آتن خواهد رفت.

خوسه لوئیس مندیلیبار، سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، قصد دارد با ایجاد چند تغییر در ترکیب اصلی تیمش، شاگردان خود را با هدف غافلگیر کردن حریف روانه میدان کند.

بر اساس گزارش این رسانه، مندیلیبار قصد دارد تیمش را با آرایش ۱-۱-۴-۴ به میدان بفرستد و مهدی طارمی به احتمال زیاد در نقش مهاجم پشت سر ایوب ال‌کعبی قرار خواهد گرفت. البته یوسف یازیجی و رمی کابه‌لا نیز گزینه‌های دیگری برای این پست هستند. اگر کابه‌لا در پست شماره ۱۰ بازی نکند، ممکن است در جناح راست خط حمله جایگزین زلسون شود.

در همین حال، گابریل استرفتسا هم تلاش می‌کند تا در ترکیب اولیه تیم قرار گیرد. مندیلیبار با بررسی گزینه‌های مختلف، در اندیشه اتخاذ تاکتیکی تازه برای غافلگیری آاِک در این نبرد حساس است.

با وجود آنکه هنوز در ابتدای فصل هستیم، این دیدار برای هر دو تیم از نظر روحی و روانی اهمیت زیادی دارد. المپیاکوس و آاِک با ۱۶ امتیاز در جدول هم‌امتیاز هستند، در حالی‌که پائوک با ۱۷ امتیاز در صدر قرار دارد و امشب در ورزشگاه «تومبا» به مصاف تیم ولوس خواهد رفت — دیداری که روی کاغذ برای شاگردان رازوان لوچسکو ساده‌تر به نظر می‌رسد.

