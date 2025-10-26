سومین روز از رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو قهرمانی بزرگسالان جهان با حضور نمایندگان ۱۴۰ کشور به میزبانی چین و در شهر ووشی در حال برگزاری است.

امروز یکشنبه تیم ایران سه نماینده دارد که وزن ۵۴-کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان ابتدا نماینده چین‌تایپه را شکست داد، اما در گام دوم برابر الداوود از اردن و در مبارزه‌ای که سه راند به طول انجامید، باخت و حذف شد.

در وزن ۸۷-کیلوگرم، محمدحسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست به مصاف پارک وو هیوک هوگوپوش عنوان‌دار کره‌جنوبی رفت و در مبارزه‌ای حساس به برتری دست یافت و راهی دور سوم شد.

در وزن ۷۳-کیلوگرم زنان، ملیکا میرحسینی در نخستین مبارزه توانست از سد دسوزا از برزیل عبور کند تا شاید او بتواند طلسم اعضای تیم بانوان در مسابقات امسال را بشکند.

طی دو روز نخست این مسابقات، مهدی حاجی‌موسایی به مدال نقره رسید و مهلا مومن‌زاده، ناهید کیانی و آرین سلیمی از دور مسابقات حذف شدند.

برچسب ها: تکواندو قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندوی جهان
خبرهای مرتبط
تکواندو قهرمانی جهان؛
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
تکواندو قهرمانی جهان؛
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
محمدجواد گریان برنز گرفت + فیلم
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
آخرین اخبار
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بنیامین فرجی گام نخست را محکم برداشت + عکس
سودا آقایی و امیرعباس ساغری به برنز مشترک موی تای رسیدند + عکس
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
نوروزی: بیش از ۸۰۰ ورزشکار توسط فدراسیون پزشکی ورزشی معاینه شدند
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
شمشیربازی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا؛ پایان کار تیم سابر با کسب مدال برنز
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون/ آموریم با سومین برد پیاپی شیاطین را مدعی کرد + فیلم
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس