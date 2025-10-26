باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای تکواندو قهرمانی بزرگسالان جهان با حضور نمایندگان ۱۴۰ کشور به میزبانی چین و در شهر ووشی در حال برگزاری است.
امروز یکشنبه تیم ایران سه نماینده دارد که وزن ۵۴-کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان ابتدا نماینده چینتایپه را شکست داد، اما در گام دوم برابر الداوود از اردن و در مبارزهای که سه راند به طول انجامید، باخت و حذف شد.
در وزن ۸۷-کیلوگرم، محمدحسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست به مصاف پارک وو هیوک هوگوپوش عنواندار کرهجنوبی رفت و در مبارزهای حساس به برتری دست یافت و راهی دور سوم شد.
در وزن ۷۳-کیلوگرم زنان، ملیکا میرحسینی در نخستین مبارزه توانست از سد دسوزا از برزیل عبور کند تا شاید او بتواند طلسم اعضای تیم بانوان در مسابقات امسال را بشکند.
طی دو روز نخست این مسابقات، مهدی حاجیموسایی به مدال نقره رسید و مهلا مومنزاده، ناهید کیانی و آرین سلیمی از دور مسابقات حذف شدند.