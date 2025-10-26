توانیر اعلام کرد هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه‌‌ مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  شرکت توانیر ضمن تکذیب هرگونه افزایش جدید در تعرفه‌های برق، اعلام می‌کند:

هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه‌‌ مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است. 

بنابراین، موضوع افزایش تعرفه در مهر یا آبان‌ماه صحت ندارد و هیچ مصوبه یا تغییری در این زمینه صادر نشده است.

توانیر تأکید می‌کند که اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه تغییر در تعرفه‌ها صرفاً از طریق پایگاه رسمی شرکت توانیر انجام می‌شود.

 هدف اصلی صنعت برق کشور، استمرار خدمت‌رسانی پایدار و عادلانه به همه مشترکان و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اطلاع‌رسانی است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خبر "" برق گران شد "" امروزتونو برداشتین از سایت؟ نکنین با زی با روان ما!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کاشکی حقوق کارمند و بازنشسته و کارگر و فرهنگی هم روز به روز افزایش میدادین. از روز اول هیچ دلسوز این مردم و مملکت نبودین فقط به فکر منافع خودتون بودید خدا لعنتتون کنه و به بدترین روز بیفتین
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ناهماهنگی
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اون کسیکه میاد میگه گرون میشه فقط قصدش آزار و اذیت و ایجاد تنش در جامعه هست نباید بگه گرون میخواهد بشه،باید بی سروصدا گرون کنه بعدا بگه ما هم نمیدونستیم جمعه فهمیدیم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۲:۴۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
دروغ می گویید از 3الی 4 ماه قبل گران شده است.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
یه یخچال و تلویزیون و چهارتا روشنایی و کامپیوتر ما میشه 250 کیلوات در ماه. هر کاری هم کردیم در این سالها نتونستیم کمش کنیم. حالا با روش شما 200 کیلو وات اول رو هر کیلووات 500 تومان حساب میکنید و 50 کیلو وات بعدی رو 1500 تومان. یعنی میشه 175000 تومان و با هزینه های جانبی قبض به راحتی حداقل 200 هزار تومان میشه. در حالی که قبلا 50 60 هزار تومان بود. یعنی 3 تا 4 برابر کردید قیمت قبض رو . حالا هی بگید 35 درصد افزایش. خدا ازتون نگذره.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کی الگو رو 200 کیلو وات تعیین کرده؟ خودتون بگید یه یخچال و تلویزیون و یکی دو تا لپ تاپ و یه ماشین لباسشویی و چند تا روشنایی مصرفش در یک ماه چقدر میشه؟ خجالت هم خوب چیزیه؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ssسعید
۱۲:۳۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
دروغ میگن گرون کردن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اقا تکذیب شد
شیر فلکه نظرات رو ببندین (:
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خاک بر سرتون کنن فقط بلد هستن گرون کنن همه چیز رو زندگی مردم رو سخت کردید خدا لعنتتون کنه
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
مردم رو فریب ندید. عملا برای بیشتر مردم افزایش قیمت قبض خیلی بیشتر از 35 درصد میشه. اینقدر عدد 35 درصد رو بولد نکنید خودتون هم میدونید با روش شما که در صورت افزایش حتی پله اول رو هم با قیمت افزایش یافته حساب میکنید. قبض ها چند برابر میشه. شرم و ننگ برشما
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
برای جبران هزینه های دولت به مردم فشار نیارید هر وقت حقوق ، حقوق بگبر را مانند افزایش درصد به قبوض انجام دادید انوقت اعمال کنید وگرنه مردم واقعا عاصی شده به هر کاری ناروای دست می زنند
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ببخشید این ارقام به غیر از اضافاتی است که به قبض برق اضافه میکنید من ۱۳۵ کیلوات مصرف داشتم هزینه برق مصرفی حدودا ۱۹۵۰۰ تومان است با اضافات شما از جمله هزینه سوخت نژروکاه و غیره شده ۵۴۵۰۰ تومان بدهی هم نداشتم پس فقط هزینه برق مصرفی نیست ببمه و غیره هم به آن اضافه کردید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
۱۳۵کیلو وات هر کیلوواتی ۵۰۰تومن میشه ۶۷هزارتومن. چطوری حساب کردی میگی۱۹۰۰۰تومان میشه؟! تازه تخفیفم دادن بهت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
باتری آیفون بهینست دیر به دیر شارژ میخواد اختلاف قیمتش اونقدری نمیشه خدا رو شکر
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
مبارک اونایی که میگفتن هسته ای به چه دردمون میخوره؟ غنی سازی به چه دردمون میخوره؟ حالا فهمیدی به چه دردی میخوره؟
۵
۹
پاسخ دادن
