به گفته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، بیش از ۸۰۰ ورزشکار اعزامی به رویداد‌های بزرگ توسط این فدراسیون معاینه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اظهار کرد: با توجه به تقویم مسابقات ورزشی سال جاری، فدراسیون پزشکی ورزشی همزمان با پیگیری فعالیت‌های خود، طبق برنامه‌ریزی منسجم و با همراهی همکاران کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، انجام معاینات تخصصی ورزشکاران اعزامی به رویداد‌های بزرگ سال ۲۰۲۵ را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: در این رابطه طی ۲۳ روز ملی پوشان رشته‌های مختلف ورزشی توسط متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند و در شرایطی که این روند همچنان ادامه دارد تاکنون بیش از ۸۰۰ ورزشکار توسط این فدراسیون معاینه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازی‌های آسیایی جوانان در شرایطی که از ۲۷ مهرماه در بحرین آغاز شده و تا ۹ آبان ادامه دارد، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی (۱۶ تا ۳۰ آبان - عربستان)، المپیک ناشنوایان (۲۴ آبان تا ۵ آذرماه - ژاپن) و بازی‌های پاراآسیایی جوانان (۱۶ - ۲۳ آذر- امارات) برگزار می‌شود و فدراسیون پزشکی ورزشی همچنان معاینات ملی پوشان اعزامی به این رویداد‌ها را پیگیری می‌کند.

نوروزی در این خصوص اضافه کرد: فدراسیون علاوه بر انجام معاینات پیش از اعزام، در جریان بازی‌ها هم با اعزام کادر پزشکی خدمات لازم را به کاروان‌های اعزامی ارائه می‌نماید و در هر مرحله هر یک از ملی پوشان نیاز به درمان داشته باشند، تحت حمایت این فدراسیون قرار دارند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: در واقع خط مشی فدراسیون این است که ورزشکاران هیچ گونه دغدغه سلامت نداشته باشند و با خیال آسوده به فعالیت ورزشی بپردازند و بدانند در صورت آسیب دیدگی فدراسیون پزشکی ورزشی یار و یاور آنهاست. این مهم محدود به ملی‌پوشان نیست و تمامی ورزشکاران عضو کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سراسر کشور را شامل می‌شود.

بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
بهرامی و حاجیوند به فینال صعود کردند
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
نوروزی: بیش از ۸۰۰ ورزشکار توسط فدراسیون پزشکی ورزشی معاینه شدند
