کارشناس اداره کل پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: مصرف همزمان موادمخدر با دارو‌های خواب‌آور می‌تواند موجب سرکوب تنفسی، مسمومیت شدید و مرگ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه خیری کارشناس اداره کل پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، مسمومیت ناشی از موادمخدر را از مرگبارترین انواع مسمومیت‌ها دانست و افزود: مصرف موادمخدر و محرک حتی به صورت تفننی یا از روی کنجکاوی، می‌تواند آغاز مسیر بی‌بازگشت اعتیاد باشد و زندگی فرد را به‌شدت تهدید کند.

وی ادامه داد: سوءمصرف شیشه به‌ویژه خطرناک است، چرا که ظاهر فرد در مدت کوتاه تغییر محسوسی نمی‌کند و تشخیص آن دشوار است، اما آثار زیان‌آور آن از بسیاری مواد دیگر بیشتر است.

خیری با اشاره به مصرف مواد توهم‌زا و محرک از جمله حشیش، اکستازی، LSD و شیشه گفت: این مواد می‌توانند پیامد‌های شدید و گاه مرگ‌باری به دنبال داشته باشند؛ از سقوط از ارتفاع و تصادف گرفته تا درگیری‌های خشونت‌آمیز، ارتکاب اعمال مجرمانه و حتی اقدام به خودکشی.

به گفته این کارشناس، عوارض جسمی این مواد نیز بسیار گسترده است و شامل سکته‌های قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلول‌های مغزی و عضلانی می‌شود.

وی اظهار داشت: مصرف همزمان مواد مخدر با دارو‌های خواب‌آور یا آرام‌بخش می‌تواند اثرات دارویی را تشدید کرده و موجب سرکوب تنفسی، مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

خیری همچنین به خطر تزریق با سرنگ‌های آلوده اشاره کرد و افزود: این کار، احتمال ابتلاء به بیماری‌های عفونی جدی مانند ایدز و هپاتیت را افزایش می‌دهد.

وی گفت: خانواده‌ها باید نسبت به تغییرات ناگهانی در رفتار فرزندان خود مانند گوشه‌گیری، بی‌حوصلگی، پرخاشگری، بی‌خوابی و غیبت از محل کار یا تحصیل حساس باشند. پیگیری زودهنگام، مشاوره تخصصی و مراجعه به مراکز درمان اعتیاد می‌تواند از پیشرفت آسیب‌ها جلوگیری کند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: مواد مخدر ، داروی آرام بخش
خبرهای مرتبط
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
۹۵ درصد دارو‌های ضدسرطان داخل کشور تولید می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین افیون از مخدر برفین ساخته میشه ! خود مخدر برفین هم بهترین مواد مخدر دنیا هست !! بهترین ... هم آرزوی انگلستان بد نیست !!!
۰
۰
پاسخ دادن
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
آخرین اخبار
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج