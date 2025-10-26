باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه خیری کارشناس اداره کل پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، مسمومیت ناشی از موادمخدر را از مرگبارترین انواع مسمومیت‌ها دانست و افزود: مصرف موادمخدر و محرک حتی به صورت تفننی یا از روی کنجکاوی، می‌تواند آغاز مسیر بی‌بازگشت اعتیاد باشد و زندگی فرد را به‌شدت تهدید کند.

وی ادامه داد: سوءمصرف شیشه به‌ویژه خطرناک است، چرا که ظاهر فرد در مدت کوتاه تغییر محسوسی نمی‌کند و تشخیص آن دشوار است، اما آثار زیان‌آور آن از بسیاری مواد دیگر بیشتر است.

خیری با اشاره به مصرف مواد توهم‌زا و محرک از جمله حشیش، اکستازی، LSD و شیشه گفت: این مواد می‌توانند پیامد‌های شدید و گاه مرگ‌باری به دنبال داشته باشند؛ از سقوط از ارتفاع و تصادف گرفته تا درگیری‌های خشونت‌آمیز، ارتکاب اعمال مجرمانه و حتی اقدام به خودکشی.

به گفته این کارشناس، عوارض جسمی این مواد نیز بسیار گسترده است و شامل سکته‌های قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلول‌های مغزی و عضلانی می‌شود.

وی اظهار داشت: مصرف همزمان مواد مخدر با دارو‌های خواب‌آور یا آرام‌بخش می‌تواند اثرات دارویی را تشدید کرده و موجب سرکوب تنفسی، مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

خیری همچنین به خطر تزریق با سرنگ‌های آلوده اشاره کرد و افزود: این کار، احتمال ابتلاء به بیماری‌های عفونی جدی مانند ایدز و هپاتیت را افزایش می‌دهد.

وی گفت: خانواده‌ها باید نسبت به تغییرات ناگهانی در رفتار فرزندان خود مانند گوشه‌گیری، بی‌حوصلگی، پرخاشگری، بی‌خوابی و غیبت از محل کار یا تحصیل حساس باشند. پیگیری زودهنگام، مشاوره تخصصی و مراجعه به مراکز درمان اعتیاد می‌تواند از پیشرفت آسیب‌ها جلوگیری کند.

منبع: سازمان غذا و دارو